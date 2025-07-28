Forto razgovarao s predstavnicima privatnih medija, Borka Rudić traži objašnjenje: "Javnost mora znati motiv"

Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto održao je 24. jula sastanak u zgradi Vijeća ministara s predstavnicima određenih privatnih medija koji se suočavaju s finansijskom neizvjesnošću, kao i s predstavnicima bivše redakcije Al Jazeere Balkans.

Iako sastanak nije najavljen niti zvanično objavljen, izazvao je brojne reakcije u javnosti. Portal Radiosarajevo.ba kontaktirao je Fortu, koji je zahvalio na interesovanju, ali je odbio dati komentar.

Nejasni kriteriji i izostanak transparentnosti

Mišljenje o ovom sastanku zatraženo je i od Udruženja BH novinari. Generalna sekretarka Borka Rudić naglasila je da takvi sastanci mogu biti korisni, ali samo ako su u potpunosti transparentni.

- Dobro je kada predstavnici vlasti razgovaraju s novinarima i medijima o načinima kako da se osigura njihova održivost i nezavisnost. Međutim, loše je ako su takvi sastanci zatvorenog tipa, namijenjeni samo određenim medijima, bez jasnog obrazloženja ciljeva, učesnika i mogućih zaključaka - istakla je Rudić.

Dodala je da razumije razlog sastanka, s obzirom na to da su brojni mediji pogođeni prestankom USAID-ove finansijske podrške, a neki su u međuvremenu ugašeni.

- Ministar Forto nije prisustvovao ovom sastanku kao privatna osoba, već kao javni zvaničnik. Zato ima obavezu da javno informiše građane o sadržaju razgovora i planiranim koracima koje Ministarstvo namjerava poduzeti kako bi se zaštitio medijski sektor kao javno dobro - rekla je Rudić za Radisarajevo.ba.

Vrijeme prolazi, konkretnih poteza nema

Podsjetila je da je prošlo šest mjeseci otkako je objavljeno povlačenje USAID-ove pomoći, a da domaće institucije još nisu poduzele nikakve konkretne mjere.

- U tom periodu Ministarstvo je moglo uspostaviti hitne mjere podrške, formirati fond za pomoć medijima ili raspisati javni poziv za sufinansiranje. Nažalost, nijedan nivo vlasti do sada nije napravio iskorak ka iznalaženju trajnog modela podrške niti utvrdio kriterije za korištenje javnih sredstava - upozorila je.

Dodala je da nacrt Zakona o transparentnosti medijskog vlasništva i prijedlog za formiranje fonda za pomoć medijima od decembra 2018. godine stoje u fiokama Ministarstva prometa i komunikacija.

- Ovo je jedinstvena prilika da se pokaže politička volja i odgovornost prema medijskom sektoru. Ministarstvo treba izvući postojeće prijedloge iz ladice i konačno formirati fond, ili bar omogućiti interventna sredstva kroz jasan i javno dostupan poziv - poručila je Rudić.

Podrška bez političkih uslova

Posebno je naglasila da pomoć medijima ne smije biti politički uslovljena.

- Podrška ne smije služiti kao sredstvo za uticaj političkih struktura na uređivačku politiku medija. Takva praksa je neprihvatljiva i direktno suprotna osnovnim principima slobode medija - kazala je.

Dodala je i da i sami mediji moraju pokazati odgovornost, posebno u transparentnosti vlasništva, izvora informacija i uređivačkih odluka.

- Samo oni mediji koji se pridržavaju profesionalnih standarda, praktikuju novinarstvo kao javno dobro i rade u interesu građana zaslužuju podršku iz javnih fondova - zaključila je Rudić.