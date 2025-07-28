Nakon isteka mandata ambasadorice u Parizu: Bojana Kondić Panić sada predstavlja RS

U Službenom glasniku entiteta Republika Srpska (RS) objavljeno je ukaz u kojem stoji da će šefica predstavništva RS-a u Francuskoj biti Bojana Kondić Panić, doskorašnja ambasadorica Bosne i Hercegovine u Francuskoj.

Kako stoji u ukazu kojeg je potpisao predsjednik RS-a Milorad Dodik, Kondić Panić će svoju novu dužnost preuzeti 1. augusta.

Ono što je posebno interesantno oko ovog imenovanja jeste da je Kondić Panić bila ambasadorica Bosne i Hercegovine u Francuskoj, i to do ove godine, kada je objavila da napušta poziciju.

Kondić Panić je 22. jula organizovala i oproštajni prijem u Parizu, tokom kojeg je održala govor o svom mandatu u Francuskoj, gdje je otišla u julu 2022. godine.

"U prekrasnom ambijentu hotela Shangri-La u Parizu, imala sam čast da budem domaćin oproštajnog koktel prijema kojim je obilježen kraj mog mandata kao ambasadorice Bosne i Hercegovine u Francuskoj, Alžiru, Kneževini Andori i Monaku, kao i stalne predstavnice pri UNESCO-u, Međunarodnoj organizaciji frankofonije (OIF), OIV-u, BIE i OECD-OCDE. Predstavljanje moje zemlje u Gradu svjetlosti bila je velika privilegija. Nakon skoro četiri nevjerovatne godine, ovaj trenutak je bio ispunjen zahvalnošću, inspiracijom i daškom nostalgije", poručila je.

Međutim, njeno novo zaposlenje bit će u istoj zemlji, ali će predstavljati jedan od dva entiteta BiH, a ne državu.

Inače, Kondić Panić će biti prva šefica Predstavništva RS-a u Francuskoj, jer je odluka o osnivanju ovog ureda donesena u februaru ove godine.

Entitet RS ima predstavništva i u Srbiji, Belgiji, Austriji, Njemačkoj, Grčkoj, Rusiji, SAD-u i Izraelu.