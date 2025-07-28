Odobrena sredstva CIK-u za izbore 2026. i 120 miliona KM iz putarina Vladi FBiH

Zamjenik ministra finansija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je dvije odluke kojima je ispoštovao nalog visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt). Odluke se odnose na isplatu 120 miliona konvertibilnih maraka Vladi Federacije BiH te sredstva Centralnoj izbornoj komisiji BiH za pripremu Općih izbora 2026. godine.

- Želim da obavijestim javnost da sam u skladu s odlukama visokog predstavnika danas potpisao dvije odluke, odnosno jedan nalog za isplatu sredstava Vladi FBiH u iznosu od 120 miliona KM i druga vezana za izdvajanje sredstava za Centralnu izbornu komisiju - izjavio je Hasanović.

Pojašnjava da je osnov za isplatu Federaciji BiH Šmitova odluka kojom se novac od putarine, koji je pripadao entitetima, djelimično usmjerava za namirenje arbitražne presude u korist slovenske kompanije Viaduct. Ta presuda je donesena nakon što je Vlada Republike Srpske jednostrano raskinula ugovor.

Dio novca iz putarina raspoređen je za Viaduct, a ostatak je usmjeren Federaciji BiH. Hasanović je potpisao nalog za isplatu tog dijela Vladi FBiH.

Također je naveo da je sredstva od dobiti Centralne banke raspodijelio Centralnoj izbornoj komisiji BiH kako bi mogla realizovati izbore naredne godine, uključujući i uvođenje izborne tehnologije.

Pravni osnov za njegovo djelovanje nalazi se u Šmitovoj odluci, kojom se propisuje da, ukoliko ministar finansija odbije da potpiše naloge, zamjenik ministra to mora učiniti.