Zakon koji mijenja sve: Porodilje više neće biti same u najvažnijem trenutku

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je danas Prijedlog zaključka Komisije za jednakopravnost spolova Doma naroda Parlamenta Federacije BiH kojim se daje pravo porodiljama na prisustvo pratnje po vlastitom izboru tokom cijelog trajanja poroda.

Predstavnica Komisije za jednakopravnost spolova Aida Obuća podsjetila je da je Organizacija "Glas žene" Bihać 24. maja Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine uputila inicijativu čijim bi usvajanjem, kako su naveli iz te organizacije, doprinijeli sigurnijem porođaju u svim zdravstvenim ustanovama na nivou Federacije BiH.

Pojasnila je da je trenutno to pravo prepušteno volji pojedinačnih porodilišta, bez jedinstvenih procedura, što otvara prostor za diskriminaciju.

- Zbog čestih kršenja prava pacijentica i nehumanog tretmana, ukazano je na potrebu sistemske zaštite porodilja. Izolacija, uskraćivanje prava na pratnju i akušersko nasilje predstavljaju ozbiljan problem ljudskih prava. Prisustvo osobe od povjerenja dokazano smanjuje stres, trajanje poroda i potrebu za intervencijama, te poboljšava sigurnost i ishod poroda. Ove koristi potvrđene su brojnim studijama i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i domaćih stručnih vodiča – kazala je Obuća.

Naglasila je da je Evropska komisija pozvala vlasti u BiH da zabrane akušersko nasilje i unaprijede uslove u porodilištima.

- Pravo na pratnju doprinosi i borbi protiv korupcije, jer prisustvo treće osobe povećava transparentnost i odgovornost osoblja – poručila je Obuća.

Žene iz organizacije "Glas žene“ iz Bihaća kazale su ranije da je ta inicijativa upućena po uzoru na već prihvaćenu i implementiranu inicijativu koju su organizacija 'Glas žene' Bihać i zastupnica Skupštine USK proveli u USK, a nakon smrti porodilje Azre Bećirspahić i njene bebe Merjem.

Dom naroda usvojio je i zaključak Komisije na inicijativu delegatkinje Belme Kapo da se zaduži Vlada FBiH i Federalno ministarstvo zdravstva da izvrše analizu stanja i zakonskog okvira i predlože donošenje propisa u roku od 90 dana koji će omogućiti bezbolne porode žene.