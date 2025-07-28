Tuđe letjelice rentamo, svoje nemamo: Decenija šuplje priče ništa nije promijenila

Priča o nabavci letjelica za gašenje požara stara je više od decenije, a godinama su federalne vlasti građanima „mazale oči“ formiranjem raznih radnih grupa, izradama elaborata, pa i time kako su milioni za to osigurani u budžetu.

Pilot-projekat

Pero Pavlović, glasnogovornik Vlade HNK i Uprave civilne zaštite HNK, u izjavi za „Dnevni avaz“ podsjetio je da se u više navrata razgovaralo i komuniciralo na temu nužne nabavke letjelica za gašenje požara.

- Budući da na sve razgovore o toj temi koji su dolazili iz HNK nije bilo konkretne reakcije ni sa jedne druge razine vlasti, Grad Mostar i HNK, u saradnji sa još dva kantona je donio odluku da se ove godine krene sa iznajmljivanjem air-traktora što je svojevrsni pilot-projekat. Na koncu ove požarne sezone ćemo vidjeti kakvi su njegovi efekti i što zapravo dalje raditi - da li nastaviti sa ovom praksom ili se odlučiti za drugačiji način, eventualno iznajmljivanjem više takvih letjelica – naglasio je Pavlović.

Uprkos višegodišnjim upozorenjima stručnjaka, BiH, zapravo, nema nijednu letjelicu sposobnu za ozbiljnu borbu protiv požara iz zraka.

Zračna jedinica

Kupovina air-traktora za gašenje požara, koju je pompezno najavljivala bivša Federalna vlada na čelu s premijerom Fadilom Novalićem, završila je u ćorsokaku, kao i uspostava posebne zračne jedinice.

U budžetu je za tu namjenu, podsjetimo, bilo osigurano 30 miliona KM. Međutim, silnim amandmanima te je novce povukla nova vladajuća većina.

Helikopteri u RS

U entitetu Republika Srpska imaju helikopteri koje koriste i za gašenje požara. Međutim, to se nerijetko pokazalo nedovoljnim za gašenje većih požara. Tako je prošle godine zbog velikog požara u Nacionalnom parku „Sutjeska“ zatražena pomoć iz Srbije.