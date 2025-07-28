U KCUS-u obilježen svjetski dan Hepatitisa, bolest koja uzima milione života svake godine

U Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu danas je obilježen Svjetski dan hepatitisa, koji se shodno kalendaru Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) obilježava svakog 28. jula, na dan rođenja naučnika Baruch Samuel Blumberga zaslužnog za otkriće virusa Hepatitis B, te razvoj dijagnostičkog testa za otkrivanje zaraze i vakcina.

Ovogodošnji slogan Svjetske zdravstvene organizacije je Hepatitis – razbijmo barijere za obuzdavanje epidemije hepatitisa /Hepatitis - Let’s Break It Down.

Obilježavanje ovog značajnog datuma upriličeno je u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo KS (ZZJZ KS) i KCUS-a, a ovim povodom organizirano je niz stručnih predavanja i besplatno testiranje prisutnih na Hepatitis B.

Smrtni slučajevi

Prof.dr. Refet Gojak, s Klinike za infektivne bolesti KCUS-a kazao je da virusni hepatitis već decenijama predstavlja značajnu globalnu javnozdravstvenu prijetnju. Prema dostupnim podacima smatra se da je u okviru 2022. godini hepatitis BiC uzrokovao oko 1,5 miliona smrtnih slučajeva, dok je iste godine prijavljeno više od 300 miliona novih slučajeva.

- Uprkos globalnoj kampanji i kontinuiranim nastojanjma za zaustavljanje širenja hepatitisa, svakodnevno u svijetu oboli oko 8.000 ljudi, a umire 3.500 od neprepoznatog hepatitisa i razvijenih posljedica ove bolesti . Hepatitisi su ujedno i najčešći uzrok karcinoma jetre u svijetu. Nažalost, globalna pokrivenost dijagnostikom i liječenjem i dalje je veoma niska. Ovogodišnji slogan kampanje ukazuje nam na značaj savladavanja prepreka u svim područjima borbe protiv hepatitisa, koje uljučuju više aspekata od finansijskih, do savladavanja društvenih barijera i u konačnici savladavanje najznačajnije barijera, a to je nedostupno i nedovoljno testiranje, te samim tim i pravovremeno liječenje – kazao je prof. dr. Gojak.

Hronični oblik bolesti

Hepatitisi u velikom broju slučajeva izazivaju hronični oblik bolesti koji bude prepoznat tek po nastanku teških komplikacija jetrene bolesti (ciroza ili rak jetre) što rezultira značajno slabijim ishodom liječenja.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo KS, dr.Zlatan Hamza istakao je da je adekvatna informiranost građana od iznimnog značaja u nastanku i širenju svih virusa, pa tako i Hepatitisa. Pravovremeno prepoznavanje bolesti ključno je za prevenciju širenja bolesti i bolje rezultate liječenja.

Edukativna predavanja

- Zajedničkim radom, kroz različite kampanje, radionice i edukacije zdravstvene ustanove mogu učiniti mnogo po pitanju nastanka i širenja virusnih infekcija, ali i prevencije širokog spektra različitih oboljenja. Zavod za javno zdravstvo KS aktivno učestvuje u svim aktivnostima od interesa za opće zdravlje građana. U fokusu nam je edukacija zdravstvenih radnika, ali i građana, jer je to bitan način zaštite. Vakcinacija u ranoj fazi života obavezan je i najbolji način zaštite, ali tu je i niz drugih mjera kojih se trebamo pridržavati u cilju očuvanja zdravlja. Kada je u pitanju hepatitis A, održavanje lične i higijene prostorija u kojima boravimo, provjera ispravnosti hrane i vode koju konzumiramo najbolji su načini zaštite – izjavio je dr. Hamza.

Edukativna predavanja u cilju podizanja svijesti o važnosti preventivnih mjera, redovnog testiranja, te pravovremene i adekvatne primjene terapije kod oboljelih održali su dr. sci. med. Ahmed Novo (ZZJZKS), na temu Javnozdravstveni aspekti hepatitisa, prof. dr. Refet Gojak (Klinika za infektivne bolesti KCUS), na temu Rizične populacije i značaj ranog testiranja i prof. dr. Amila Mehmedović (Klinika za gastroenterohepatologiju KCUS), na temu Komplikacije hroničnog i neliječenog hepatitisa C.