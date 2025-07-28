Topli obrok u institucijama BiH se povećava za 1 KM

Vijeće ministara BiH na 58. izvanrednoj telefonskoj sjednici, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada, u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u institucijama BiH.

Prema Odluci, zaposlenom u instituciji Bosne i Hercegovine pripada pravo na novčanu naknadu za ishranu u toku rada u visini dva posto od osnovice za obračun plaće koja se primjenjuje na zaposlenog u mjesecu za koji se vrši obračun naknade za svaki dan proveden na radu.

Odluka će se primjenjivati od 1. jula 2025. godine, kada će topli obrok zaposlenim u institucijama BiH porasti za jednu KM za svaki dan proveden na radu, i iznosit će 12 KM umjesto dosadašnjih 11 KM.