Komandant NATO štaba Valas na Kupresu: Operativno-tehnička analiza perspektivnih vojnih lokacija

Komandant NATO štaba Sarajevo Metju Valas (Matthew) posjetio je danas na Kupresu pripremnu radionicu, koja se, inače, održava u periodu od 28. do 31. jula 2025. godine s ciljem izrade metodologije i koncepta dokumenta o operativno-tehničkoj analizi perspektivnih lokacija koje koriste Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine.

Radionici su prisustvovali brigadni general dr. Jasmin Čajić, brigadni general Radovan Jović, komandant NATO štaba Sarajevo brigadni general Metju Valas, pomoćnik ministra odbrane za politiku i planove Dženan Redžo, vojni predstavnik Ujedinjenog Kraljevstva u BiH pukovnik Edvard Tejlor (Edward Taylor), predstavnici međunarodnih organizacija, te pripadnici Ministarstva odbrane i OS BiH.

Pismo ministra Heleza pročitao je brigadir Arnad Kukuljac te prenio pozdrave ministra odbrane Zukana Heleza koji je pozdravio sve prisutne i izrazio iskrenu dobrodošlicu, naglasivši značaj ove aktivnosti za daljnji razvoj i unapređenje odbrambenih kapaciteta Bosne i Hercegovine.

Ministar je izrazio uvjerenje da će učesnici radionice uspješno odgovoriti zadatku i ciljevima, te da će rezultat zajedničkog rada biti kvalitetan dokument koji će predstavljati važan korak ka trajnom rješavanju statusa i načina upotrebe perspektivnih vojnih lokacija.

- Zahvaljujem se ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini na kontinuiranoj podršci razvoju Oružanih snaga BiH. Posebnu zahvalnost izražavam NATO štabu u Sarajevu, koji od početka pruža snažnu podršku u procesu rješavanja pitanja perspektivne i neperspektivne vojne imovine, što je od izuzetnog značaja za Ministarstvo odbrane i OS BiH. Uz iskrenu zahvalnost, nadam se nastavku uspješne saradnje i u budućnosti - poručio je ministar Helez.

Racionalizacija postojeće infrastrukture

Prisutnima se, nakon toga, obratio i general Valas.

- Čast mi je otvoriti ovu pripremnu radionicu posvećenu izradu metodologije i koncepta dokumenta o operativno-tehničkoj analizi perspektivnih lokacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ovo je ključni korak ka uspostavljanju strukturiranog, jedinstvenog i na kriterijima zasnovanog pristupa procjeni vojnih lokacija koje su definisane kao "perspektivne" u našem trenutnom okviru za planiranje odbrane. Cilj je stvoriti zajedničko razumijevanje i praktičan set alata koji će vama, odnosno nama omogućiti da procijenimo svaku lokaciju na osnovu jasno definisanih operativnih, tehničkih i infrastrukturnih kriterijuma. Ovi kriterijumi trebaju odražavati kako trenutne vojne potrebe tako i budući razvojni potencijal, usklađen sa NATO standardima, sigurnosnim normama, logističkom funkcionalnošću i održivosti. Jedan od ključnih dijelova ovog procesa je racionalizacija postojeće infrastrukture. U potpunosti smo svjesni da je vaša trenutna infrastruktura opsežna, raznolika i u mnogim slučajevima naslijeđena pod različitim okolnostima. Racionalizacija ne znači jednostavno smanjenje - ona znači donošenje promišljenih, strateških odluka o tome koje su lokacije ključne, koje se mogu konsolidovati, a koje mogu biti kandidati za prenamjenu ili rješavanje - istakao je Valas.

Cilj radionice

Cilj ove radionice bio je definisati elemente za izradu metodologije i koncepta dokumenta o operativno-tehničkoj analizi perspektivnih lokacija koje koriste Oružane snage BiH.

Kroz analizu imovinsko-pravnog statusa ovih lokacija, nastoji se identifikovati ključne izazove i predložiti konkretne mjere za njihovo rješavanje, u skladu s realnim potrebama OS BiH.