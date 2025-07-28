U Mahali završena rekonstrukcija džamije: Simbol povratka i zajedništva

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar posjetio je danas mjesto Mahala u općini Osmaci, mjesto koje simbolizira istrajnost i snagu povratnika koji su se, uprkos brojnim izazovima, odlučili vratiti na svoja ognjišta i ostati na svom.

Povod posjete bila je završena rekonstrukcija džamije u Mahali, koju je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica sufinansiralo zajedno s drugim donatorima. Ova vjerska građevina, obnovljena nakon dugog niza godina, ponovo će uskoro otvoriti svoja vrata vjernicima i služiti kao mjesto okupljanja, molitve i duhovnog života povratničke zajednice.

U delegaciji su, pored ministra, bili i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Dževad Hadžić, predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Kalesija te brojni povratnici iz ovog kraja, koji su izrazili zahvalnost na podršci u obnovi vjerske i društvene infrastrukture.

- Mahala je mjesto ponosa i simbol ustrajnosti. Povratnici su ovdje pokazali da su spremni graditi život na temeljima dostojanstva i vjere. Raduje me što će ova obnovljena džamija ponovo biti mjesto zajedništva, susreta i duhovnog odgoja - poručio je ministar tokom posjete.