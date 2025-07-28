Dodik nazvao Heleza "muslimanskim ministrom": Pokušaj da se to opremanje rješava kroz donacije je još opasniji

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik oglasio se danas povodom toga što je ministar odbrane BiH Zukan Helez prethodne sedmice kazao da je sa Turskom dogovorena nabavka uređaja za snimanje podataka u letu, poznatih kao "crne kutije", koji će biti ugrađeni na helikoptere Oružanih snaga BiH.

Dodik je Heleza nazvao "muslimanskim ministrom odbrane". Istakao je da će Oružane snage BiH uskoro biti opremljene protivvazdušnim i protivoklopnim sistemima iz Turske.

"Nastupa bez saglasnosti"

- Zabrinjava činjenica da se muslimanski ministar Helez u javnosti ponaša kao predstavnik jedne strane i nastupa u javnosti bez saglasnosti nadležnih institucija – istakao je Dodik.

Poručio je da Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o takvoj nabavci. Istakao je da se o njoj odlučuje konsenzusom i nikako drugačije.

- Pokušaj da se to opremanje rješava kroz donacije je još opasniji, jer podrazumijeva da se dogovor između muslimanskog ministra i Turske ostvaruje izvan bilo kakvog uvida javnosti, jer oružje nije hrana i lijekovi da se isporučuje i donira kao humanitarna pomoć – naveo je Dodik.

Dodao je da traži objašnjenje od Turske.

Očuvanje stabilnosti

- Ne želimo da RS izgubi i ono preostalo povjerenje u Tursku, ali ako se ovakva praksa nastavi, to će biti neizbježna posljedica. Očuvanje stabilnosti i poštovanje Ustava moraju biti temelj svake međunarodne saradnje u BiH – dodao je Dodik.

Podsjećamo, Helez je prisustvovao Međunarodnom sajmu odbrambene industrije gdje se sastao s ministrom nacionalne odbrane Republike Turske Jašarom Gulerom (Yaşarom Gülerom).

Tada je istaknuto da Ministarstvo odbrane BiH izražava punu spremnost za nastavak saradnje s Ministarstvom nacionalne odbrane Republike Turske, kao i za aktivno učešće u daljoj implementaciji postojećeg Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji.