Čović u Budimpešti sa Sijartom: Mađarska snažno podržava evropski put BiH

Dopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović danas je u Budimpešti održao radni sastanak s mađarskim ministrom vanjskih poslova i trgovine Peterom Sijartom (Péterom Szijjártóm) s kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima i saradnji, aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, evropskom putu te dijeljenim prioritetima rada.

Također je govoreno o zaštiti ustavne arhitekture Bosne i Hercegovine te zaštiti prava hrvatskog kao konstitutivnog naroda.

Čović je upoznao ministra s aktuelnom situacijom u Bosni i Hercegovini, ističući pritom predanost očuvanju mira, stabilnosti, teritorijalnog integriteta i ustavne arhitekture BiH. U svjetlu nadolazeće 30. godišnjice Općeg okvirnog sporazuma za mir koja će se obilježiti koncem godine, informisao je ministra o aktuelnim naporima da se postignu potrebne izmjene izbornog zakonodavstva kako bi se ustavno definirana prava Hrvata zaštitila, te kako bi se postiglo legitimno predstavljanje.

Hitno provođenje

Govoreći o aktuelnim procesima, istaknuo je potrebu hitnog provođenja evropskih reformi, naglašavajući put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji kao ključni vanjskopolitički prioritet.

Također, Čović je zahvalio Mađarskoj na dosljednoj podršci evropskom putu BiH i pravima hrvatskoga naroda te izrazio punu spremnost za nastavak saradnje putem otvorenog političkog dijaloga.

- Uvjeren sam da će upravo kroz to razumijevanje i vaš glas kroz institucije koje predstavljate, Bosna i Hercegovina dobiti zasluženu šansu za ubrzani put prema Evropskoj uniji - poručio je Čović na konferenciji za medije.

Podržavanje integracije

Ministar je potvrdio da Mađarska snažno podržava integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

- Smatramo da Europska unija treba otvoriti vrata BiH, jer samo uključivanjem zemalja zapadnog Balkana možemo osigurati dugoročnu stabilnost na kontinentu - rekao je on.

U zaključku posjete, naglašena je potreba jačanja bilateralne saradnje, a sagovornici su istaknuli i dobre bilateralne odnose dviju zemalja te obostranu spremnost za dalje jačanje partnerstva koje će pridonijeti i daljnjem razvoju Bosne i Hercegovine.

Uz Čovića, susretu je prisustvovala zastupnica u Zastupničkom domu PS BiH Darijana Filipović, dok su uz ministra bili Peter Sztaray, državni sekretar, Henrieta Balajti (Henrietta Balajthy), zamjenik državnog sekretara, Gabor Eros (Gábor Erős), član Skupine prijateljstva Mađarske i BiH te ministarski povjerenik dr. Gjula Budai (Gyula).