Sutra zasjeda Predstavnički dom PSBiH: Na dnevnom redu i zakon o SIPA-i

Hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za sutra s početkom u 11 sati.

Dnevni red 26. sjednice ima tri tačke. Prva tačka je razmatranje podataka o etničkoj zastupljenosti zaposlenih u institucijama BiH – uzroci i posljedice neprovođenja Ustava i zakona Bosne i Hercegovine kojima je utvrđena proporcionalna zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine. Predlagači su poslanici Jasmin Emrić, Ermina Salkičević-Dizdarević, Elvisa Hodžić, Šemsudin Mehmedović i Aida Baručija.

Druga tačka je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, čiji je predlagač poslanik Jasmin Emrić.

Posljednja tačka je davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu za 2024. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.