Prva gimnazija Sarajevo u procesu obnove: Započela zamjena prozora nakon više od jednog stoljeća

Dok učenici uživaju u ljetnom raspustu, u Javnoj ustanovi Prva gimnazija Sarajevo realizira se jedan od najsimboličnijih infrastrukturnih zahvata u posljednjim decenijama, zamjena dotrajale vanjske stolarije, prvi put nakon 136 godina od izgradnje škole.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, uz punu podršku Vlade Kantona Sarajevo, izdvojilo je skoro 900.000 KM za realizaciju ovog projekta, čime se nastavlja kontinuitet ulaganja u Prvu gimnaziju Sarajevo. Podsjećamo da je početkom godine završena i rekonstrukcija kotlovnice, kao ključnog energetskog segmenta školskog objekta.

- Zahvaljujući predanom radu menadžmenta škole i zaposlenika koji su pravovremeno osigurali potrebne dozvole i proveli sve zakonom propisane procedure, škola ulazi u novu fazu očuvanja svog kulturno-historijskog identiteta, ali i stvaranja boljih uslova za rad i učenje za sadašnje i buduće generacije - istakla je ministrica Naida Hota-Muminović.

Kao jednoj od obrazovnih ustanova s najdužom tradicijom u sistemu srednjeg obrazovanja, Prvoj gimnaziji Sarajevo je, u posljednje tri godine, dodijeljeno ukupno 1.300.000 KM iz budžeta Ministarstva za realizaciju različitih infrastrukturnih zahvata, u cilju modernizacije i unapređenja odgojno-obrazovnog ambijenta.

Ovo je dio šireg investicijskog plana ulaganja Ministarstva u školsku infrastrukturu.

Ulaganja poput ovog potvrđuju jasnu opredijeljenost Ministarstva da školama obezbijedi dostojanstveno, sigurno i funkcionalno okruženje za učenje i rad.