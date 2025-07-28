Helez odgovorio Dodiku: Modernizacija Oružanih snaga smeta onima koji ne vole BiH

Ministar odbrane BiH Zukan Helez oglasio se na Facebooku i odgovorio predsjedniku bh. entiteta RS Miloradu Dodiku na njegove uvrede, nakon što ga je između ostalog nazvao „muslimanskim ministrom“. Helez je poručio da modernizacija i naoružavanje Oružanih snaga BiH smetaju samo onima koji ne vole Bosnu i Hercegovinu i rade na njenom urušavanju. - Predsjedniku bh. entiteta RS, Miloradu Dodiku, najaktivnijem protagonisti secesionističke politike u našoj zemlji, danas je posebno zasmetalo najnovije jačanje Oružanih snaga BiH. Najnovijom posjetom našim partnerima, Republici Turskoj osigurao sam opremanje Oružanih snaga BiH najsavremenijim protivvazdušnim i protivoklopnim sistemima. Vjerujem da bi u svim normalnim zemljama svijeta, posebno u ovim izazovnim vremenima, jačanje oružanih snaga bilo na radost svim političkim zvaničnicima, ali u Bosni i Hercegovini to nažalost nije slučaj, što je Dodik danas jasno i iskazao – naveo je Helez na Facebooku.

Objava Heleza . Screenshot / Facebook Objava Heleza . Screenshot / Facebook

Poručuje da je Milorad Dodik predsjednik unutrašnje administrativne jedinice Bosne i Hercegovine i trebalo bi da se raduje svakom napretku svoje države. Dodika je pozvao da bude njegov gost, da mu pokaže, kako kaže, sve ono čime raspolažu Oružane snage BiH. - Oružane snage BiH imaju više naoružanja i opreme koje ispunjava NATO standarde od Srbije. Sva oružja i oprema koju su primile naše Oružane snage u posljednje vrijeme su po NATO standardima. Od preuzimanja mandata ministra odbrane BiH neumorno radim da Oružane snage BiH ne budu civilna zaštita. Malo po malo i ispunjavam svoj cilj. Iako ministri iz RS čine sve da blokiraju jačanje Oružanih snaga BiH, ipak uspijevam pronaći način da naše oružane snage stalno dobivaju najsavremenija naoružanja i opremu. Uporedo s tim, radim i na poboljšanju uslova boravka i rada za pripadnike Oružanih snaga BiH. S ponosom mogu reći da su sve kasarne Oružanih snaga BiH trenutno gradilišta i da se izvode radovi koji će znatno poboljšati uslove za naše pripadnike. Također, naši pripadnici očekuju znatno povećanje primanja, što treba da raduje i Dodik – navodi Helez.