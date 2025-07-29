Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak: 123. godišnjica smrti bh. historičara i gradonačelnika Sarajeva

Na današnji dan 1902. godine, u Sarajevu je preminuo Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, bosanskohercegovački književnik, publicist i historičar, te gradonačelnik Sarajeva od 1893. do 1899. godine. Ljubušak se najviše bavio proučavanjem kulturne historije bosanskohercegovačkih muslimana i prvi započeo onomastička istraživanja u Bosni i Hercegovini. Rođen je 19. jula 1839. u Vitini kraj Ljubuškog, a znao je turski, arapski i perzijski jezik. Sakupljao je narodne poslovice, popijevke, priče, pjesmice i izdao dvije zbirke "Narodno blago" i "Istočno blago". Osim toga, sakupio je i nekoliko stotina bajki i drugih oblika narodnog stvaralaštva. Godine 1891., pokrenuo je list "Bošnjak" u kojem je zagovarao ideologiju bošnjaštva. Pisao je pod pseudonimom Munibi, a osim navedenih zbirki pjesama, napisao je i desetak originalnih priča za djecu, između ostalih, "Mali orač", "Moj prijatelj", "Otac"... Izdao je dvije propagandne brošure: "Što misle muhamedanci u Bosni" i "Budućnost ili napredak muhamedanaca u Bosni i Hercegovini".

Aleksis de Tokvil . Wikipedia.org Aleksis de Tokvil . Wikipedia.org

Rođen francuski historičar i političar Aleksis de Tokvil 1805.- Rođen francuski historičar i političar Aleksis de Tokvil (Alexis de Tocqueville). Poznat je po svojim djelima “O demokratiji u Americi” i “Stari režim i revolucija” u kojima je istraživao efekte postizanja jednakosti u društvenim okolnostima na pojedinca i državu, koja se događala u zapadnim društvima. Njegovo djelo značajno je utjecalo na razvoj građanske demokratije. 1856. - Umro njemački kompozitor Robert Šuman (Robert Schumann), jedan od najznačajnijih i najutjecajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Najpoznatija su mu djela klavirske kompozicije i solo pjesme, a bio je majstor produhovljene romantičke pjesme ugođaja, čiji je prototip "Mjesečina". Godine 1843., Feliks Mendelson (Felix Mendelssohn) ga je angažirao kao nastavnika klavira i kompozicije na novoosnovanom konzervatoriju u Lajpcigu. Od 1850. do 1853. Šuman je radio kao gradski muzički direktor u Dizeldorfu. 1890. - Preminuo nizozemski slikar Vinsent van Gog (Vincent van Gogh), dva dana nakon pokušaja samoubistva. Prema mišljenju mnogih umjetnika, jedan je od najslavnijih i najutjecajnijih ljudi u historiji umjetnosti Zapada u 20. vijeku, čije je djelo presudno utjecalo na evropsko slikarstvo u traženju novog likovnog izraza. Van Gog je jedan od prvih umjetnika koji je deformirao prirodni oblik, da bi postigao što jaču i intenzivniju izražajnost. Svaki njegov autoportret dio je njegove autobiografije i u njima se odražava drama njegove životne putanje. Ostavio je velik opus (850 slika i više od 900 crteža i akvarela) razasut po mnogim galerijama Evrope i Amerike. A za života je prodao samo jednu sliku. 1948. - Olimpijske igre otvorene na stadionu "Vembli" u Londonu, prve nakon Drugog svjetskog rata. 1983. - Umro britanski pozorišni i filmski glumac Dejvid Niven (David), dobitnik Oskara 1958. godine za film "Odvojeni stolovi". Još neki od popularnijih filmova u kojima je Niven glumio bili su: “Topovi s Navarone”, “Put oko svijeta za 80 dana”, “Pink Panther”, “Casino Royale”, “Smrt na Nilu”. Glumio je i u američkoj TV seriji “The Rogues”. 1983. - Preminuo španski filmski režiser Luis Bunjuel (Bunuel), jedan od najvećih reditelja svjetske kinematografije, poznat po nadrealističkim filmskim ostvarenjima: “Andaluzijski pas”, “Zlatno doba” i dokumentarcu “Zemlja bez kruha” kojima je izazvao žučne polemike, a posljednji je bio i zabranjen. Nakon 1938. godine snimao je u SAD, Meksiku i Francuskoj.

Sarajevski “Tunel spasa” . Bih-x.info Sarajevski “Tunel spasa” . Bih-x.info

Prokopan sarajevski “Tunel spasa” 1993. - Prokopan sarajevski “Tunel spasa”. Tunel je napravljen ispod aerodromske piste i povezivao je dva naselja: Dobrinju i Butmir. Dug otprilike 720 metara, a visok približno 1,5 metar. Prokopavanje tunela značilo je život za grad Sarajevo, koji je bio opkoljen tokom agresije na RBiH (1992. – 1995.), a za izradu tunela korišteno je željezo prikupljeno u sarajevskim fabrikama. Tokom 1994. tunelom su postavljene male šine po kojima su išla mala kolica. Do izgradnje ovog tunela, više od 800 ljudi izgubilo je život na prostoru aerodromskog kompleksa. To je bila posljedica pretrča¬vanja aerodromske piste, zbog potrebe za osnovnim životnim namirnicama, koje su se mogle nabaviti na slobodnim dijelovima u okolici grada, u Butmiru i Hrasnici. Srpska paravojna jedinica locirana u neposrednoj blizini aerodroma nemilosrdno je pucala na svaku civilnu osobu koja je iz nužde pokušavala preći na drugu stranu aerodroma. Tunel se u zvaničnim razgovorima ARBiH i UN-a vodio pod imenom "Tunel kojeg nema", jer je bio najstroža tajna Sarajeva. Kroz “Tunel spasa” u Sarajevo su stizali hrana, oružje, cigarete... 2003. – Preminuo Sabahudin Dino Bilalović, bosanskohercegovački košarkaški reprezentativac. Rođen je u Trebinju 7. maja 1960. godine, a karijeru je počeo u Košarkaškom klubu Bosna s kojim je osvio Kup prvaka 1979. Većinu svoje karijere proveo je u KK Bosni, KK Zagrebu, KK Vojvodini i timovima u Izraelu. Za reprezentaciju bivše SFR Jugoslavije nastupao je u vrijeme kada je ona bila najjača, zajedno s Draženom Petrovićem, Dinom Rađom i drugim velikanima ovog sporta u to vrijeme. Za reprezentacije BiH, odmah nakon njenog formiranja, debitovao je na Eurobasketu 1993., koji je održan u Njemačkoj. Dino je bio najbolji strijelac tog turnira s prosjekom od 25 poena. BiH je osvojila osmo mjesto, što je i danas najveći uspjeh bh. košarke. Dino je preminuo u 43. godini, u Makarskoj na ljetovanju, srce nije izdržalo ovom velikanu bh. košarke.

Mate Parlov . Byka.com Mate Parlov . Byka.com