Europarlamentarac Davor Ivo Stier za “Avaz”: Fon der Lajen pokušala smanjiti štetu za EU

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Von der Leyen) u nedjelju su u Škotskoj najavili carinski sporazum SAD - EU, kojim se predviđa uvođenje carina od 15 posto na evropske proizvode koji se izvoze u SAD.

Evropska unija se obavezala i da će kupovati energente iz SAD u vrijednosti od 750 milijardi dolara, kako bi nadomjestila ruski plin, kao i na 600 milijardi dolara investicija u SAD. Dok pljušte reakcije iz država članica, sporazum je za “Avaz” komentirao i zastupnik u Evropskom parlamentu Davor Ivo Stier.

Neodrživ model

- Era globalizacije kakvu smo poznavali je gotova i u takvim je okolnostima Ursula von der Lajen pokušala smanjiti štetu za EU. Evropski izvoznici su u nepovoljnijoj situaciji u odnosu na stanje prije Trampa, o tome nema dvojbe, ali je izbjegnut trgovinski rat koji bi u ovom trenutku imao još gore posljedice. Po meni, u novim geopolitičkim okolnostima je neodrživ model razvoja ovisan o izvozu.

EU mora produbiti integraciju svog jedinstvenog tržišta i postupno smanjiti ovisnost o vanjskim faktorima – kaže Stier.

Privatni subjekti

Komentirajući prve reakcije, nezadovoljstvo, pa i protivljenje pojedinih evropskih zvaničnike, te najave da bi ovaj sporazum mogao dodatno podijeliti EU, Stier kaže da će se o pojedinostima sigurno raspravljati, i to dosta, u narednim sedmicama.

- Ono što bih sad naglasio je da se ne može natjerati privatne subjekte da kupuju ili investiraju tamo gdje Evropska komisija želi. A privatni sektor jeste i mora ostati nositelj evropskog gospodarstva – ističe evropski zastupnik Davor Ivo Stier.