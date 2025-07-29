Stanje na putevima: Otežan saobraćaj zbog jakih pljuskova

Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke

Apeluje se na vozače da oprezno voze.

Dž. R.

29.7.2025

U Bosni i Hercegovini otežan saobraćaj na većini putnih pravaca zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke.

Izdvajaju se putni pravci: Sarajevo-Foča, Konjic-Mostar, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Novi Travnik, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac. Apeluje se na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Prozor-Jablanica, Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Olovo-Semizovac i Vrhpolje-Ključ.

Na graničnim prelazima, povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali putnička vozila, za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelazak granice. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 9 do 13 sati i od 22 do 6 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 6 sati), saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

