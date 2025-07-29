Ministar Rimac bi danas trebao dati saglasnost da se doktor Pilav imenuje na mjesto direktora KCUS-a

Federalni ministar zdravstva, Nediljko Rimac, danas bi trebao dati saglasnost Upravnom odboru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) da imenuju doktora Alena Pilava za generalnog direktora ove zdravstvene institucije, prema nezvaničnim informacijama.

Nakon skoro dvije godine otezanja procesa, riješilo bi se pitanje ko će na čelo najveće zdrastvene ustanove u državi.

Pilava je prije dvije sedmice UO KCUS-a predložio za generalnog direktora, kao drugorangiranog kandidata za tu poziciju na konkursu, a nakon što prvorangirani Ismet Gavrankapetanović nije dobio neophodnu saglasnost Rimca.

Obrazloženje za to je bilo da Gavrankapetanović ne ispunjava sve uvjete i da mu nedostaje dokumentacija.

Pilav je nakon smjene Sebije Izetbegović bio pola godine v.d. direktor ove ustanove.