Crnadak pozvao Soreku da što prije dođe u Banju Luku: Dosta je bilo popuštanja

Šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS Igor Crnadak pozvao je ambasadora Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luiđija Soreku (Luigija Sorecu) da hitno dođe u Narodnu skupštinu RS kako bi razgovarao s predstavnicima svih parlamentarnih stranaka.

Crnadak se jutros oglasio na Facebooku poručivši da je vrijeme da Evropska Unija i istinski demokratske i proevropske snage u RS i BiH počnu snažnije da rade zajedno, u interesu sva tri naroda i svih građana.

- Kao bivši ministar inostranih poslova, kao jedina osoba iz BiH koja je predsjedavala Savjetom Evrope, kao predsjednik Komisije za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske u prošlom mandatu i kao neko ko iskreno vjeruje u evropsku budućnost Republike Srpske, pozivam ambasadora Luiđija Soreku da u najkraćem roku posjeti Narodnu skupštinu i razgovara sa predstavnicima svih političkih partija. Pred nama je ključni period, u kojem Evropska Unija mora konačno prihvatiti da je korupcija najveći problem ove zemlje, da veliki dio aktuelne političke elite ne želi nastavak evropskih integracija i da je jedini izlaz beskompromisno insistiranje na demokratiji, vladavini prava i uspostavi čvrstih i nezavisnih institucija – navodi Crnadak.