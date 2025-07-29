"SNAŽNIJE RADITI ZAJEDNO"

Crnadak pozvao Soreku da što prije dođe u Banju Luku: Dosta je bilo popuštanja

Pred nama je ključni period, u kojem Evropska Unija mora konačno prihvatiti da je korupcija najveći problem ove zemlje, kaže Crnadak

Igor Crnadak. Dejan Rakita/PIXSELL

A. O.

29.7.2025

Šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS Igor Crnadak pozvao je ambasadora Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luiđija Soreku (Luigija Sorecu) da hitno dođe u Narodnu skupštinu RS kako bi razgovarao s predstavnicima svih parlamentarnih stranaka.

Crnadak se jutros oglasio na Facebooku poručivši da je vrijeme da Evropska Unija i istinski demokratske i proevropske snage u RS i BiH počnu snažnije da rade zajedno, u interesu sva tri naroda i svih građana.

- Kao bivši ministar inostranih poslova, kao jedina osoba iz BiH koja je predsjedavala Savjetom Evrope, kao predsjednik Komisije za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske u prošlom mandatu i kao neko ko iskreno vjeruje u evropsku budućnost Republike Srpske, pozivam ambasadora Luiđija Soreku da u najkraćem roku posjeti Narodnu skupštinu i razgovara sa predstavnicima svih političkih partija. Pred nama je ključni period, u kojem Evropska Unija mora konačno prihvatiti da je korupcija najveći problem ove zemlje, da veliki dio aktuelne političke elite ne želi nastavak evropskih integracija i da je jedini izlaz beskompromisno insistiranje na demokratiji, vladavini prava i uspostavi čvrstih i nezavisnih institucija – navodi Crnadak.

Objava na Facebooku. Screenshot

Dodao je "da je dosta bilo popuštanja i trulih kompromisa sa onima koji zemlju vuku nazad i koji ne žele red, pravdu i bolju budućnost za sve, nego isključivo rade za svoju i korist svojih porodica i prijatelja".

- Od velike je važnosti da ambasador Soreka dođe u Banja Luku i da čuje sve nas, da mu zajednički potvrdimo da nema integracija bez vidljivosti RS i njene dejtonske uloge, ali isto tako da se integracije moraju ubrzati i to odmah – navodi on.

Nada se da će se ovom pozivu pridružiti i predsjednik Narodne skupštine RS, jer su redovni sastanci sa ambasadorima EU na sjednicama Kolegijuma NSRS bili redovna praksa, a prilikom posljednjeg sastanka sa ambasadorom Satlerom (Sattlerom), još u novembru 2023. godine, usvojili su zaključak da se ti sastanci nastave.

# IGOR CRNADAK
# RS
# LUIGI SORECA
