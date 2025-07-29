Danas će se održati još jedna hitna sjednica Predstavničkog doma PS BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će danas održati još jednu, 27. po redu, hitnu sjednicu, odmah po završetku 26. koja je u toku.

Predsjedavajući Predstavničkog doma PS BiH Denis Zvizdić (NiP) objasnio je na početku sjednice koja je u toku, 27. hitna sjednica je trebala biti održana sutra, ali je odlučeno da će biti održana po završetku trenutne.

Predlagači traže usvajanje tri zaključka koji se odnose na aktuelna pitanja na nivou Bosne i Hercegovine.

- Uspostavljanje zakonitog rukovođenja u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koje je urušeno i uzurpirano samovoljnim otkazom, napuštanjem obavljanja dužnosti i pokušaju protuzakonitog vraćanja Darka Ćuluma na funkciju direktora - jedan je od zaključaka.

Drugi se odnosi na neimenovanje ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.

- Nezakonit rad predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto nepostupanjem po članu 10. i 14. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i neprovođenjem zaključaka 28. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine - navodi se.

Na kraju, traži se i reakcija zbog odluke Uprave za indirektno oporezivanje da se krene u kupovinu dvije zgrade u Banjoj Luci za ukupno 98,57 miliona konvertibilnih maraka.

- Nezakonito postupanje Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u postupku kupovine postojećeg građevinskog objekta na području grada Banja Luke za potrebe smještaja zaposlenih i prateće opreme Uprave za indirektno oporezivanje za Glavni ured i sjedište Regionalnog centra Banja Luka - piše u trećem zaključku.

Ova sjednica bi trebala biti održana po završetku zasjedanja koje je počela u 11 sati.