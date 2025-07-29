U prvom polugodištu 2025. godine: Njemačka deportirala 11.800, a BiH 151 osobu

Njemačke vlasti ubrzale su deportaciju nepoželjnih useljenika, pa je u prvih šest mjeseci ove godine izvršeno 11.800 deportacija. S prostora ove zemlje udaljeno je 2.300 imigranata više nego u istom periodu prošle godine. U istom periodu, prema podacima Službe za poslove sa strancima, s teritorije BiH udaljena je 151 osoba, od kojih su četiri prisilno udaljene iz države.

Prisilna udaljenja

- Realizovali smo četiri prisilna udaljenja iz BiH u zemlju porijekla. Jedan je državljanin Maroka, dvojica su državljani Bugarske, a jedan Austrije. Prisilna udaljenja se uvijek realizuju u pratnji ovlaštenih lica Službe za poslove sa strancima do krajnje destinacije. Državljanina Maroka predali smo policiji Maroka. Državljanin Austrije je imao i zdravstvenih problema, pa se u takvim prilikama angažuje medicinsko vozilo i osoblje – kaže Žarko Laketa, direktor SPS-a BiH.

147 osoba pristalo je dobrovoljno napustiti BiH, ili je po sporazumima o read misiji izručeno zemljama EU, u ovom periodu najviše Hrvatskoj. Lakota pojašnjava da se mjere prisilnog udaljenja izriču osobama za kojima su raspisane potrage, predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti BiH ili unutar BiH prekrše zakon, pa budu smještena u Imigracioni centar dok čekaju deportaciju.

- Prošle godine imali smo lice koje je bilo prijetnja zbog terorizma, za kojim je francuska policija izdala međunarodnu potjernicu, pa smo to lice čarter letom deportovali u Francusku – dodaje Laketa.

Mogućnost dobrovoljnog napuštanja BiH imaju osobe koje su ilegalno ušle u BiH ili prekršile pravila za boravak unutar zemlje.

Turska i Kina

- Radi se i o osobama koje su zloupotrijebile bezvizni boravak, poput državljana Turske, Kine ili Ruske Federacije. U posljednje vrijeme, po sporazumu o read misiji s Hrvatskom, pojavljuju se u značajnoj mjeri državljani Turske, ali i Kine. Oni bezvizno dolaze u BiH, a onda idu dalje, pa hrvatska policija reaguje – kaže Laketa.