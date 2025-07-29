Napeto na Baltiku: Njemački brod ušao u zonu ruske vježbe, uslijedilo upozorenje

Baltičko more posljednjih dana ponovo je postalo zona napetosti između NATO saveza i Rusije. Tokom pomorske vježbe ruske mornarice pod nazivom „Julijska oluja“, u kojoj su učestvovali ratni brodovi, dronovi i nova protivdronovska tehnologija, ruske snage uputile su upozorenje njemačkom brodu FGS Oste da promijeni kurs.

Riječ je o brodu iz sastava njemačke mornarice, klase Tip 423, opremljenom naprednim sistemima za prikupljanje obavještajnih podataka u elektromagnetnom spektru. FGS Oste je vizuelno pratio kretanja ruskih brodova tokom izvođenja misija, ali je u jednom trenutku ušao u zonu predviđenu za bojevo gađanje.