Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SIGURNOSNE TENZIJE

Napeto na Baltiku: Njemački brod ušao u zonu ruske vježbe, uslijedilo upozorenje

FGS Oste nadzirao rusku pomorsku vježbu „Julijska oluja“, a ruski brod Burja tražio promjenu kursa iz sigurnosnih razloga

Njemački brod ušao u zonu ruske vježbe. Screenshot/YouTube

A. H. K.

29.7.2025

Baltičko more posljednjih dana ponovo je postalo zona napetosti između NATO saveza i Rusije. Tokom pomorske vježbe ruske mornarice pod nazivom „Julijska oluja“, u kojoj su učestvovali ratni brodovi, dronovi i nova protivdronovska tehnologija, ruske snage uputile su upozorenje njemačkom brodu FGS Oste da promijeni kurs.

Riječ je o brodu iz sastava njemačke mornarice, klase Tip 423, opremljenom naprednim sistemima za prikupljanje obavještajnih podataka u elektromagnetnom spektru. FGS Oste je vizuelno pratio kretanja ruskih brodova tokom izvođenja misija, ali je u jednom trenutku ušao u zonu predviđenu za bojevo gađanje.

To je navelo posadu ruskog malog raketnog broda Burja da uspostavi komunikaciju i zatraži da njemački brod napusti tu oblast iz sigurnosnih razloga.

Nije isključeno da je FGS Oste, osim što je nadgledao vježbe, istovremeno snimao radarske potpise, komunikacijske sisteme i druge elektronske signale ruskih plovila.

Vježba „Julijska oluja“ posebno je značajna jer uključuje testiranje oružja protiv dronova, potapanje ciljeva i koordinaciju sa pomorskim i podvodnim bespilotnim letjelicama, čija tačna uloga i tehničke karakteristike nisu javno objavljene.

# BALTIČKO MORE
# NJEMAČKA
# RUSIJA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.