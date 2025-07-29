Video / Anel Bećirspahić o smrti supruge za "Avaz": Dva puta je obustavljana istraga, mnogi ljudi su se udaljili od mene

Anel Bećirspahić iz Bihaća, suprug rahmetli Azre, porodilje koja je preminula u martu 2022. godine u Kantonalnoj bolnici u Bihaću pozdravio je jučerašnje usvajanje zaključka na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH kojim se daje pravo porodiljama na prisustvo pratnje po vlastitom izboru tokom cijelog trajanja poroda.

- Mislim da je to od velikog značaja, kako se više ne bi mogle dešavati razne stvari poput nasilja nad trudnicama, psovki, neljudskog ponašanja, a ujedno trudnice, odnosno, porodilje bi kraj sebe u tim trenucima imale nekoga kome vjeruju. Jednostavno, puno bi lakše porodiljama bilo da se iznesu s tom cjelokupnom situacijom - kazao je Bećirspahić za „Avaz“.

Više od tri godine koliko je prošlo od tragične smrti njegove voljene Azre i njihove bebice Merjem, Bećirspahić ne odustaje od traganja za istinom i odgovorima koji su zauvijek promijenili njegov život. On je podsjetio na to da je Kantonalno tužilaštvo u Bihaću obustavilo istragu nakon provedenih vještačenja u Banjoj Luci. Vještaci tada, naveo je, nisu prikazali nikakvu vrstu odgovornosti medicinskog osoblja. Nakon njegove žalbe, naloženo je ponovno vještačenje u Tuzli, premda je, naglasio je, bilo rečeno da će to biti obavljeno izvan zemlje u Zagrebu.