Irena Hadžiabdić, nakon odobravanja sredstava, za "Avaz": Što prije stvoriti uslove za pokretanje procedure javnih nabavki

Nastavljamo raditi na pripremi najvažnijih neophodnih odluka u vezi realizacije projekta uvođenja specifičnih tehnologija u izborni proces

Piše: Alen Bajramovic

29.7.2025

U skladu s nalogom visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), zamjenik ministra finansija BiH Muhamed Hasanović jučer je potpisao odluku o isplati 112,5 miliona KM Centralnoj izbornoj komisiji BiH za pripremu općih izbora 2026. godine.

Riječ je o sredstvima namijenjenim za nabavku digitalne opreme koja će biti korištena prilikom identifikacije birača, glasanja, te automatskog brojanja i slanja izbornih rezultata.

Tako je, od ukupnog iznosa, 72,4 miliona namijenjeno za kapitalne izdatke, 36,5 miliona za ugovorene usluge, te 3,6 miliona KM za materijalne troškove.

- Ova sredstva namijenjena su za digitalnu modernizaciju izbora, uključujući biometrijsku identifikaciju birača, automatsko brojanje listića, obuku više od 5.000 operatera i izgradnju logističke infrastrukture – kazao je Hasanović.

Predsjednica CIK-a BiH Irena Hadžiabdić kazala je da su, nakon odobravanja sredstava, u fokusu rokovi koje je potrebno ispoštovati kako bi se planirane nabavke blagovremeno okončale.

- Sredstva su odobrena i očekujemo da budu prebačena kroz naš finansijski sistem. Nastavljamo raditi na pripremi najvažnijih neophodnih odluka u vezi realizacije projekta uvođenja specifičnih tehnologija u izborni proces, kako bi što prije stvorili uslove za pokretanje procedure javnih nabavki – kazala je Hadžiabdić za “Avaz”.

Nakon što je Centralna banka BiH na poseban račun uplatila 120 miliona KM za isplatu duga po osnovu arbitražnog spora „Viaduct protiv BIH“, u skladu sa Šmitovom odlukom Hasanović je potpisao i odluku kojom se isti iznos iz sredstava prikupljenih od putarine transferira Vladi FBiH.

Pravni osnov za njegovo djelovanje nalazi se u Šmitovoj odluci, kojom se propisuje da, ako ministar finansija odbije da potpiše naloge, zamjenik ministra to mora učiniti.

