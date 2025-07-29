Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Zakona o SIPA-i na nekoj od narednih sjednica

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas, na hitnoj sjednici, nije razmatrao Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), čiji je predlagač poslanik Jasmin Emrić, koji je zahtijevao razmatranje ove tačke po hitnom postupku.

Emrićev zahtjev za razmatranje predloženog zakonskog rješenja po hitnom postupku nije dobio potrebnu entitetsku većinu glasova, te je upućen Kolegiju na usaglašavanje.

Za hitni postupak glasalo je 19 poslanika, pet ih je bilo protiv, a sedam suzdržano.

Emrić je, prije glasanja o hitnom postupku, kazao da je ovo jednostavan zakon i da smatra da su ispunjeni svi uvjeti da se može razmatrati u hitnoj proceduri i usvajati u hitnom postupku.

Pozvao je kolege poslanike da podrže hitnu proceduru, kazavši da se “s obzirom na aktuelnu situaciju i stanje u rukovođenju Državnom agencijom za istrage i zaštitu, radi o potrebi da se sistemski uredi kontinuitet rukovođenja u SIPA-i“.

Emrić je u obrazloženju predloženog zakona naveo da se njime vrši izmjena i dopuna Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu radi osiguranja kontinuiteta rukovođenja tom agencijom.

Dodao je da je u članu 10. Zakona propisano je da, ako direktor nije u mogućnosti da ispunjava svoje dužnosti i odgovornosti, ispunjava ih zamjenik direktora, sve dok ih direktor ponovo ne bude u mogućnosti preuzeti ili do imenovanja novog direktora.

Predlagač je pojasnio da odredbama Zakona nije propisano rukovođenje SIPA-om u situacijama kada direktor nije u mogućnosti da ispunjava svoje dužnosti i odgovornosti ili ukoliko samovoljno napusti dužnost ili prestanak vršenja dužnosti nastupi iz drugih okolnosti, a da radno mjesto zamjenika direktora nije popunjeno ili da zamjenik direktora iz drugih razloga nije u mogućnosti izvršavati svoje dužnosti i odgovornosti, te je zbog toga izmjenom i dopunama člana 10. Zakona potrebno propisati rukovođenje i u navedenim situacijama.

- Budući da je direktor samovoljno otišao iz SIPA-e i prekinuo vršiti dužnosti i odgovornosti direktora prije razrješenja od Vijeća ministara BiH, a kako radno mjesto zamjenika direktora nije popunjeno, to je hitno potrebno zakonom urediti aktuelnu situaciju radi osiguranja kontinuiteta zakonitog rukovođenja SIPA-om.

Radi se o izmjeni i dopunama zakona visokog stepena hitnosti, koji je formuliran na jednostavan način tako da se može razmatrati u jednom čitanju - naveo je Emrić.

Na dnevnom redu hitne sjednice Predstavničkog doma je i Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu za 2024. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

Nakon što su iscrpili razmatranje svih tačaka dnevnog reda, data je pauza poslije koje će se poslanici izjasniti o svim tačkama koje su razmatrali.

Potom bi, na zahtjev pet poslanika, odmah trebala uslijediti još jedna hitna sjednica Predstavničkog doma.

Na predloženom dnevnom redu te sjednice su „Uspostavljanje zakonitog rukovođenja u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koje je urušeno i uzurpirano samovoljnim otkazom, napuštanjem obavljanja dužnosti i pokušajem protuzakonitog vraćanja Darka Ćuluma na dužnost direktora“, kao i „Nezakonit rad predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto nepostupanjem po čl. 10. i 14. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i neprovođenjem zaključaka 28. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH“.

Na dnevnom redu bi trebala da se nađe i tačka „Nezakonito postupanje Uprave za indirektno oporezivanje BiH u postupku kupovine postojećeg građevinskog objekta na području grada Banje Luke za potrebe smještaja zaposlenih i prateće opreme Uprave za indirektno oporezivanje BiH za Glavni ured i sjedište Regionalnog centra Banja Luka, uključujući Prijedlog odluke kojim Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH poziva Tužilaštvo BiH da utvrdi krivičnu odgovornost zbog neizvršenja zaključaka Predstavničkog doma prilikom usvajanja Izvještaja o provođenju javnih saslušanja predstavnika Ureda za reviziju, direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i prvog predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a u vezi s planiranjem, odobravanjem i realizacijom višegodišnjeg projekta nabavke i izgradnje objekta za Regionalni centar Banja Luka i za Glavni ured Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banjoj Luci“ čiji je podnosilac: Komisija za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 F2 – Energetska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, još je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda nove hitne sjednice Predstavničkog doma PSBiH najavljene za danas.