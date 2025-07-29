Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

51. PO REDU

Više od hiljadu učesnika bilo na ovogodišnjoj Una regati: Bili prisutni posjetioci iz SAD i Australije

Novitet je bio i turistički voz na relaciji Bihać – Bosanska Krupa, koji je privukao dodatnu pažnju

Konferencija povodom završetka Una regate. Avaz

S. S.

29.7.2025

Predstavnici Nacionalnog parka „Una“ na današnjoj konferenciji sumirali su utiske nakon završetka 51. Internacionalne turističke Una regate. 

Istakli su da je ovogodišnja manifestacija bila izuzetno posjećena i medijski propraćena, te da je okupljen veliki broj učesnika, sponzora i gostiju iz zemlje i inostranstva.

Una regata. Avaz

Naglašeno je da je više od hiljadu ljudi učestvovalo u regati, uključujući i posjetioce iz dalekih zemalja poput Australije i SAD-a. Novitet je bio i turistički voz na relaciji Bihać – Bosanska Krupa, koji je privukao dodatnu pažnju.

Organizatori su posebno zadovoljni sigurnosnim aspektom događaja, zahvaljujući dobroj saradnji s nadležnim službama. Poručeno je i da će se raditi na unapređenju regate u narednim godinama, s posebnim fokusom na očuvanje prirodnih vrijednosti i promociju održivog turizma.

Alen Zulić. Avaz

# BIHAĆ
# UNA REGATA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.