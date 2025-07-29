Više od hiljadu učesnika bilo na ovogodišnjoj Una regati: Bili prisutni posjetioci iz SAD i Australije

Istakli su da je ovogodišnja manifestacija bila izuzetno posjećena i medijski propraćena, te da je okupljen veliki broj učesnika, sponzora i gostiju iz zemlje i inostranstva.

Naglašeno je da je više od hiljadu ljudi učestvovalo u regati, uključujući i posjetioce iz dalekih zemalja poput Australije i SAD-a. Novitet je bio i turistički voz na relaciji Bihać – Bosanska Krupa, koji je privukao dodatnu pažnju.

Organizatori su posebno zadovoljni sigurnosnim aspektom događaja, zahvaljujući dobroj saradnji s nadležnim službama. Poručeno je i da će se raditi na unapređenju regate u narednim godinama, s posebnim fokusom na očuvanje prirodnih vrijednosti i promociju održivog turizma.