Srušeni zaključci o nedovoljnoj zastupljenosti Bošnjaka u državnim institucijama

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je podatke o etničkoj zastupljenosti zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine – uzroci i posljedice neprovođenja Ustava i zakona Bosne i Hercegovine kojima je utvrđena proporcionalna zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Jasmin Emrić, Ermina Salkičević-Dizdarević, Elvisa Hodžić, Šemsudin Mehmedović i Aida Baručija.

Nakon rasprave o ovoj tački, poslanici su se izjasnili o većem broju zaključaka koji su predloženi tokom rasprave, ali ni jedan od njih nije prihvaćen.

Kako su naveli predlagači ove tačke dnevnog reda, konkretni podaci o zastupljenosti konstitutivnih naroda i Ostalih na dan 20. decembara 2024. godine u institucijama Bosne i Hercegovine su nedvosmisleni, ali istovremeno i zabrinjavajući, a prikupljeni su od 71 institucije. Pet institucija nisu dostavile tražene podatke, a za tri su korišteni javno dostupni podaci iz 2023. godine.

- Ukratko, od analiziranih 74 institucija, Bošnjaci su u debalansu u 62 institucije uzimajući u obzir broj koji im pripada prema zakonima Bosne i Hercegovine. Posebno zabrinjava činjenica da je na višerangiranim pozicijama, koje su rukovodeće i bolje plaćene, Bošnjaka znatno manje, ali ih ima više na pozicijama zaposlenika sa srednjom stručnom spremom što zamagljuje ukupan broj zaposlenih i stvarno stanje. Nadalje, grubo su prekršeni Ustav BiH i državni zakoni u dijelu koji propisuje etničku strukturu rukovodilaca institucija - navodi se u dostavljenom materijalu.

Dodaje se kako je dodatni problem i taj što niti jedna državna institucija ne posjeduje tačne podatke o ukupnom broju imenovanih lica, državnih i policijskih službenika te zaposlenika, niti njihovu nacionalnu strukturu.

- S obzirom na odgovore institucija o nacionalnoj zastupljenosti, kao i analizirajući podatke objavljene u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine o internom napredovanju unutar institucija BiH u 2023. i 2024. godini, Bošnjaci su trenutno u većem i ozbiljnijem debalansu nego ranije. Ako se očiti trend nastavi i problem ostavi po strani, uskoro će biti nemoguće bilo šta popraviti. Problemu se mora hitno i sveobuhvatno pristupiti - smatraju predlagači.