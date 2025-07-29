Vulić najavila da će donijeti zmije u Parlament i poručila da se samo Boga plaši, Grković: Priznala da je samo Dodika strah

Zastupnica SNSD-a u Predstavničkom domu PSBiH Sanja Vulić najavila je na današnjoj sjednici da će donijeti zmije u zgradu ove institucije.

Naime, na sjednici se raspravljalo o statusu direktora SIPA-e Darka Ćuluma, a zastupnik Nihad Omerović je kazao da "pojedine kolege ne trebaju praviti scene".

Na to je reagirala zastupnica Vulić, poručujući da nema u sali nikog ko nju može uplašiti.

- Ja kad kažem da ću napraviti cirkus, vjerujte da hoću, a vi meni da prijetite? Ja se nikog ne bojim. Ja da vam kažem, ja se ne plašim zmija, a u Sarajevu ih ima bezbroj. Ako ništa, donijet ću ih vam u parlament, a to ne može biti veći cirkus - kazala je Vulić.

Poručila je da se ne plaši nikog osim Boga, a na to je reagirao Grković, koji je rekao da je konačno priznala da se samo Dodika plaši, aludirajući na njenu viralnu izjavu da je Dodik za nju Bog.

Istakao je da je nevjerovatno šta umišljaljaju zastupnici SNSD-a.