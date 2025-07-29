Klizišta i rizik od poplava prijete Sarajevu i Srebreniku

Nakon naglih vremenskih oscilacija i obilnih padavina, Federalna uprava civilne zaštite u svom redovnom izvještaju za 28. i 29. juli 2025. upozorava na pojačan rizik od klizišta i lokalnih poplava u više kantona, s posebnim fokusom na područje Kantona Sarajevo.

Pomicanje tla

U Općini Stari Grad Sarajevo, lokalitet Curine njive na granici s Istočnim Starim Gradom bilježi pogoršanje stanja terena, aktivni su klizišni procesi, vidljivo je pomicanje tla, a na pojedinim dijelovima dolazi do slabljenja stabilnosti površinskog sloja.

Tlo je izrazito natopljeno, a dotok vode prema drenažnim kanalima je slab, naročito u dijelu gdje Bistrički potok presijeca zonu klizišta. Time je ugrožen kapacitet za prirodno oticanje vode, što povećava rizik od plavljenja nižih zona.

U istom izvještaju se navodi da je potrebna kontinuirana drenaža i pojačano praćenje, budući da su klizišta označena kao uslovno kritična, a procesi težaštvljenja tla još aktivni. Moguće je i dodatno pogoršanje usljed novih padavina.

Na lokalitetu Knjeginjac, koji administrativno pripada Istočnom Starom Gradu, stanje je dodatno zakomplikovano pojavom slijeganja materijala na deponiji i promjenama toka površinskih voda. Prisutna je voda u podnožju padine, što može uzrokovati zagušenje ili blokadu toka, s mogućim plavljenjem okolnog terena.

Prirodna brana

U Tuzlanskom kantonu, klizišta su aktivirana i na području Srebrenika, gdje se u mjestu Orlova Klisura obrušila veća količina tla i stabala direktno u korito rijeke Tinje, čime je privremeno formirana prirodna brana. Time je povećan rizik od izlivanja rijeke u slučaju novih padavina.

Federalna uprava civilne zaštite navodi da su timovi na terenu, uz stalni monitoring navedenih lokaliteta, te da se prema postojećim planovima razmatra i mogućnost preventivne evakuacije pojedinih naselja ukoliko dođe do pogoršanja.

Prema riječima Biljane Pajić iz Republičke uprave civilne zaštite RS, trenutno nema prijavljenih klizišta niti poplava na području entiteta.

- Situacija je pod kontrolom, a dobra vijest je da u Hercegovini više nema aktivnih požara, što nam donosi određeno olakšanje – izjavila je Pajić.