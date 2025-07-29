Odbijen zahtjev ratnog zločinca Ratka Mladića za privremeno puštanje na slobodu

Međunarodni mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbio je hitni zahtjev nekadašnjeg komandanta Generalštaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini za privremeno ili uslovno prijevremeno puštanje na slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja, piše Detektor.

Predsjednica Mehamizma sutkinja Graciela Gatti Santana je u svojoj odluci navela da nepobijena medicinska mišljenja „ukazuju na to da se Mladić približava kraju života, što je ljudska sudbina, kao i da je njegovo trenutno zdravstveno stanje, koje zahtijeva oslanjanje na druge osobe za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, ozbiljno”.

Humanitarni razlozi

- Ipak, Mladić nastavlja da prima vrlo sveobuhvatnu i saosjećajnu medicinsku njegu, što je obilato potvrđeno medicinskim izvještajima. Informacije koje su mi dostupne pokazuju da uvjerljivi humanitarni razlozi koje je Mladić naveo kao osnov za svoje puštanje na slobodu nisu potkrijepljeni - navodi Gati Santana.

Također je istakla da Mladić ne boluje od akutne terminalne bolesti koja bi mogla opravdati njegovo puštanje, a trenutni uslovi u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija i pritvorskoj bolnici omogućavaju mu visokokvalitetnu njegu prilagođenu njegovim specifičnim zdravstvenim stanjima.

Ona naglašava da Mladićevo pritvaranje nije rezultiralo izolacijom, nego da je Pritvorska jednica uložila velike napore kako bi se osiguralo stalno i redovno održavanje kontakta između Mladića i njegove porodice.

- Mladićevo dalje zadržavanje u pritvoru stoga nije ni nečovječno ni ponižavajuće, i kao takvo, nastavlja da poštuje važne principe zatvorskog sistema koji se primjenjuju na zločine za koje je osuđen. Shodno tome, smatram da zahtjev treba biti odbijen - stoji u odluci Mehanizma.

Predsjednica Gatti Santana je navela kako Sekretarijat mora nastaviti da preduzima sve razumne mjere kako bi se osigurala maksimalna dostupnost porodici kako se Mladićevo stanje bude razvijalo.

Palijativna njega

- S obzirom na to da je Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora, teret će također biti na njegovoj porodici da prihvati i iskoristi pružene mogućnosti da mu pruži utjehu - pojasnila je Gati Santana.

Dodala je da će nastaviti redovno pratiti Mladićevo zdravstveno stanje i preduzimati sve odgovarajuće mjere kako bi zaštitila njegovo pravo na dostojanstvo i osiguralo da pritvor ne rezultira nepotrebnom i neopravdanom štetom ili patnjom.

Početkom juna Mladićeva odbrana je hitnom podnesku Mehanizmu zatražila njegovo privremeno ili uslovno prijevremeno puštanje na slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja. Tada je navela da je ovakav zahtjev upućen na osnovu činjenice da je medicinsko osoblje Pritvorske jedinice obavijestilo Mladića i njegovu porodicu da se njegovo zdravstveno stanje ne može izliječiti i da se prebacuje na palijativnu njegu, te da mu se preostali životni vijek mjeri u mjesecima.

Mladić, bivši komandant VRS-a, u junu 2021. godine je pred Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.