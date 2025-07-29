Suđenje Feridu Buljubašiću i ostalim: Svjedok tvrdi da je zatekao popaljeno selo

U nastavku suđenja za zločine na području Foče, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavio je da je njegov otac stradao u Jošanici u decembru 1992. godine, piše Detektor.

Nebojša Blagojević kazao je da je radio u Beogradu kada je čuo da je poginuo njegov otac Lazar, koji je živio u zaseoku Ostrmci.

Vojno angažovan

- Stradao je ispred kuće - rekao je Blagojević, navodeći imena još tri lica koja su tada izgubila život u selu.

Kazao je da ne zna da li je njegov otac bio vojno angažovan, ali da nije mogao ići od kuće zbog stoke koju je držao. Svjedok je ispričao da je došao u Jošanicu na sahranu, a da je sutradan otišao do sela.

- Nema stoke, rastrčala se, kuće, štale popaljene - prisjetio se Blagojević.

Ispričao je kako je u selu u prolazu vidio mrtvo tijelo vojnika, za koga je poslije čuo da se prezivao Pekmez i da je bio iz Čajniča. Čuo je da je komšija Adem Crneta preminuo usljed ranjavanja.

Za zločine počinjene na području Foče, kao i Višegrada i Čajniča, u periodu od augusta 1992. do februara 1993. godine optuženi su Ferid Buljubašić, Ahmed Sejdić, Rašid Sobo, Ševko Glušac, Zakir Jamak, Bahrudin Muhić, Adem Fehrić, Mustafa Poljo, Enver Kustura, Muhamed Liska, Sakib Čakar, Izet Sejdić i Munir Nalo, nekadašnji komandanti i pripadnici Armije BiH.

Svjedok Radmilo Kulić rekao je da je vozio hranu za vojsku i da je 19. decembra 1992. čuo da je Jošanica izgorjela. Saznao je da je ubijen brat njegove supruge, kao i desetak drugih lica čija je imena naveo.

Kazao je da je vidio tijela u mrtvačnici, opisujući pojedine povrede od vatrenog oružja. Naveo je da je njegov otac bio tog dana bio u Jošanici na slavi i da mu je ispričao kako je uspio pobjeći.

- Ujutro su počela da gore sela. On je potrčao da pusti krave, vojska za njim, bježao je - rekao je Kulić.

Bio na liniji

Dodao je da je jedna žena pričala da je vidjela komšiju Jusufa Hadžiahmetovića. Svjedok je ispričao da je 1993. bio na liniji i da je razgovarao s Asimom Jašarevićem Haskom, koji je bio s druge strane. Kako je naveo, pitao ga je za dešavanja u Jošanici i pojedine žrtve.

- Nismo mi to, to su vam Višegrađani sve uradili - naveo je svjedok šta mu je Jašarević odgovorio.

Dodao je da je na vratima jedne garaže u selu bilo je napisano “Hasko crnokošuljaš”, a da mu je Jašarević potvrdio da se on potpisao.

Na pitanja odbrana je kazao da Jašarević nije bio iz Višegrada i da mu nije poznato kojoj je jedinici pripadao. Rekao je da mu nije poznato da li je brat njegove žene bio odlikovan kao vojnik.

Nastavak suđenja zakazan je za 2. septembar.