Izetbegović o Gazi: Da ima Boga su se uvjerili nacisti, a uvjerit će se i cionisti koji ubijaju u ime izabranih

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović dao je izjavu o dešavanjima u Pojasu Gaze, u kojoj je oštro kritikovao izraelske vlasti i njihovu politiku prema Palestincima.

- Jevreji su narod koji je iskusio najteža iskušenja u svom višemilenijskom trajanju. Iskusili su progone i protjerivanja, nasilna preseljavanja, zatvaranja u getoe diljem Evrope, zatvaranja u koncentracione logore u vremenu nacizma, najstrašniji genocid nazvan holokaustom – totalnim uništenjem. Narod koji je sve to prošao, i koji svoju vjeru i pogled na svijet temelji na Deset Božijih zapovijedi, nije smio dopustiti svojim liderima da počine genocid u Gazi, da dovedu u istu ravan nacizam i cionizam, da izjednače laži nacista o Natčovjeku sa lažima cionista o Izabranom narodu - rekao je Izetbegović.

Sistematsko izgladnjivanje

Podsjetio je da je Gaza, kako kaže, "najveći koncentracioni logor kojem je ljudski rod posvjedočio u svom tegobnom trajanju".

- Grad je bukvalno sravnjen sa zemljom. Bolnice, škole i bogomolje su posebno ciljane, ubijeno je više od 60.000 ljudi, većinom žena i djece. Zastrašujući je i podatak o 145.000 ranjenih osoba. Ubijeno je više od 1.500 medicinskog osoblja, više od hiljadu humanitarnih radnika i novinara, koji su širili istinu o razmjerama stradanja. Već nekoliko mjeseci traje sistematsko izgladnjivanje Palestinaca pred očima svjetske javnosti, koje pretvara djecu u kosture. Svakodnevno svjedočimo planskom ubijenju stotina ljudi koji se pokušavaju domoći hrane. Destrukcija i uništenje Gaze i njenih stanovnika je potpuno jasna i vidljiva stvar. Svi ćemo tu sliku memorisati i imati je pred očima zauvijek - dodao je.

Posljedice po ugled Izraela

Poručio je da će se posljedice po ugled i utjecaj Izraela tek vidjeti.

- I bit će to pad vidljiviji od destrukcije Gaze. A za taj kolaps će biti krive političke i vjerske vođe Izraela koje ljudski rod dijele na Izabrani narod i na ‘Gojim’. I uče djecu da Izabrani imaju pravo raditi arapskim susjedima, a zatim cijelom ‘Gojimu’, odnosno ostatku ljudskog roda, ovo što decenijama rade Palestincima. Boga ima i svi ljudi su pred Njim jednaki. Uvjerili su se u to nacisti koji su ubijali u ime Natčovjeka. Uvjerit će se u to i cionisti koji ubijaju u ime Izabranih - zaključio je Izetbegović.