Predstavnički dom PSBiH raspravljao o kupovini "kumovske zgrade" u Banjoj Luci

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je, na hitnoj sjednici, razmatrao problem kupovine takozvane "kumovske zgrade' u Banjoj Luci.

Formalni naziv ove tačke dnevnog reda je „Nezakonito postupanje Uprave za indirektno oporezivanje BiH u postupku kupovine postojećeg građevinskog objekta na području grada Banje Luke za potrebe smještaja zaposlenih i prateće opreme Uprave za indirektno oporezivanje BiH za Glavni ured i sjedište Regionalnog centra Banja Luka, uključujući Prijedlog odluke kojim Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH poziva Tužilaštvo BiH da utvrdi krivičnu odgovornost zbog neizvršenja zaključaka Predstavničkog doma prilikom usvajanja Izvještaja o provođenju javnih saslušanja predstavnika Ureda za reviziju, direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i prvog predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a u vezi s planiranjem, odobravanjem i realizacijom višegodišnjeg projekta nabavke i izgradnje objekta za Regionalni centar Banja Luka i za Glavni ured Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banjoj Luci", čiji je podnosilac Komisija za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma.

"Afera nad aferama"

Poslanik Branislav Borenović je kazao da "afera nad aferama koja potresa RS i Bosnu i Hercegovinu već 12 godina, koja je dobila naziv 'kumovska zgrada' teška 103,4 miliona KM dobiva svoj konačni epilog u ovih nekoliko dana".

- Naša je obaveza da reagujemo, da djelujemo, da insistiramo, da tražimo, da pozivamo, koliko god to nekome izgledalo nebitno, koliko god to neko nipodaštavao ili bježao od odgovornosti koju nosi sa sobom ovakav jedan posao koji ima sve elemente političko-tajkunske kumovske veze - naveo je Borenović.

Podsjetio je da su 15. aprila ove godine u Predstavničkom domu PSBiH usvojili izvještaj sa javnog saslušanja vezano za nabavku objekta za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banjoj Luci.

- Tada smo donijeli nekoliko zaključaka od koji je jedan bio vrlo precizan, u kojem se traži od nadležnih institucija, i Vijeća ministara BiH, i Uprave za indirektno oporezivanje i Upravnog odbora da se ova skandalozna javna nabavka u roku od sedam dana poništi, stavi van snage. To je bila odluka ovog Predstavničkog doma, većina u ovom domu je donijela takvu odluku - kazao je Borenović.

Dodao je da "ništa nije urađeno i mimo stavova Parlamenta BiH ovaj posao se završava ovih dana u odajama Uprave za indirektno oporezivanje, koji su i pored takvog stava Predstavničkog doma odlučili da kupe 'kumovsku zgradu' po cijeni od skoro 99 miliona KM i još četiri miliona će biti namijenjeno za opremanje tog objekta".

Borenović je istaknuo kako je važno da poslanici danas usvoje zaključak kojim pozivaju Tužilaštvo BiH da utvrdi krivičnu odgovornost zbog neizvršavanja odluka Predstavničkog doma PSBiH vezano za ovu, kako je kazao, skandaloznu, sramnu, predimenzioniranu javnu nabavku u iznosu od ukupno 103,4 miliona KM.

Poslanik Jasmin Emrić je kazao da ono što poslanici mogu, ako sumnjaju da postoji obilježje krivičnog djela, da postoji sumnja da neki postupak nije u skladu sa zakonima ove države, dužni su da o tome, između ostalog, obavijeste i Tužilaštvo BiH, ali su dužni da poduzmu sve druge mjere kako bi spriječili da nastane nepopravljiva šteta za budžet BiH.

Dva zaključka

On je predložio i dva zaključka. Jedan zaključak predviđa da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s članom 2 stav 2 Zakona o upravnim sporovima BiH, nalaže Pravobranilaštvu BiH da u skladu sa svojim nadležnostima uloži pravna sredstva i preduzme pravne radnje radi pokretanja upravnog spora podnošenjem tužbe pred upravnim odjeljenjem Suda BiH radi pobijanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za prikupljanje ponuda za kupovinu postojećeg građevinskog objekta na području grada Banja Luka za potrebe smještaja zaposlenih i prateće opreme Uprave za indirektno oporezivanje za Glavni ured i sjedište Regionalnog centra Banja Luka.

- Tužbom za pokretanje upravnog spora, Pravobranilaštvo BiH pobijat će predmetnu odluku kako bi se utvrdilo da je ona u suprotnosti sa navedenim odredbama zakona, te će tražiti da se ista poništi u skladu s članom 12. stav 1 Zakona o upravnim sporovima – naveo je Emrić.

Drugi predloženi zaključak predviđa da Predstavnički dom PSBiH nalaže Pravobranilaštvu BiH da, u skladu s članom 18 Zakona o upravnim sporovima, podnese zahtjev Upravi za indirektno oporezivanje BiH da odgodi izvršenje pobijane odluke do konačne sudske odluke, jer bi izvršenje pobijane odluke nanijelo štetu Bosni i Hercegovini koja se ne bi mogla popraviti. Ukoliko Uprava za indirektno oporezivanje BiH ne odgodi izvršenje pobijane odluke, nalaže se Pravobranilaštvu BiH da u skladu s navedenim članom 18 Zakona o upravnim sporovima u pisanoj formi traži od suda odgađanje izvršenja pobijane odluke protiv koje je podnesena tužba.

Poslanik Edin Ramić je kazao da su danas na temi "kumovske zgrade", koja je bila predmet sporenja u proteklom mandatu kada je SDA bila u Vijeću ministara BiH.

- Za "kumovsku zgradu" je bio poseban interes, zbog toga što je to bilo vrlo jednostavno riješiti i zato su bili spremani razni ustupci. To vjerovatno znaju oni koji su malo više sarađivali sa SNSD-om, pa se taj iznos mijenjao. Danas smo sa prvobitnih 37,9 došli na 103,4 miliona KM - kazao je Ramić.

Dodao je da smo "danas u situaciji u kojoj je jesmo, zgrada će biti nabavljena".

- Mi ćemo glasati za sve zaključke koje kolega Emrić predloži. Mi smo, dok smo bili u poziciji da se suprotstavimo nabavci te zgrade, suprotstavljali se. Očigledno da su oni koje vi danas podržavate, riješili da to riješe, riješili da se odobri nabavka te zgrade. U međuvremenu su možda shvatili da su pogriješili, ali već je bilo kasno, odluke su usvojene - kazao je Ramić.

Poslanici su okončali raspravu o svim predloženim tačkama dnevnog reda, te su se izjasnili o svakoj od njih.