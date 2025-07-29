Predstavnički dom BiH usvojio više zaključaka: Zastupnici traže od Krišto da imenuje ministra sigurnosti

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je, na hitnoj sjednici, sazvanoj na zahtjev poslanika Jasmina Emrića, Šemsudina Mehmedovića, Nihada Omerovića, Elvise Hodžić i Aide Baručije, razmatrao tačku dnevnog reda „Nezakonit rad predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto nepostupanjem po članu 10. i 14. Zakona o Vijeću ministara BiH i nesprovođenjem zaključaka sa 28. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH“.

Nakon diskusije tokom koje je predsjedavajuća Vijeća ministara kritikovana zbog toga što nije imenovala ministra sigurnosti BiH, Predstavnički dom je usvojio zaključak kojim od predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto traži da, u roku od sedam dana, postupi u skladu sa zaključcima 28. sjednice tog doma.

Predstavnički dom PSBiH je na 28. sjednici usvojio zaključak kojim nalaže predsjedavajućoj Vijeća ministara BiH da, u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara BiH, imenuje i pošalje u proceduru provjere prijedlog za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji joj je dostavljen 18. marta 2025. godine od predsjedavajućih pet klubova u Predstavničkom domu PSBiH.

Postupanje UIO

Poslanici su razmatrali i tačku pod nazivom „Nezakonito postupanje Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine u postupku kupovine postojećeg građevinskog objekta na području Grada Banjaluke za potrebe smještaja zaposlenih i prateće opreme UIOBiH za Glavnu kancelariju i sjedište Regionalnog centra Banja Luka.

Nakon diskusije usvojen je zaključak kojim „Predstavnički dom PSBiH poziva Tužilaštvo BiH da utvrdi krivičnu odgovornost zbog neizvršenja zaključaka Predstavničkog doma prilikom usvajanja Izvještaja o provođenju javnih saslušanja predstavnika Ureda za reviziju, direktora UIOBiH, predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika UIOBiH i prvog predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika UIOBiH, a u vezi sa planiranjem, odobravanjem i realizacijom višegodišnjeg projekta nabavke i izgradnje objekta za Regionalni centar Banja Luka i za Glavnu kancelariju UIOBiH u Banjoj Luci“.

U vezi s ovom tačkom usvojen je i zaključak prema kojem "Predstavnički dom PSBiH nalaže Pravobranilaštvu BiH da u skladu sa svojim nadležnostima uloži pravna sredstva i preduzme pravne radnje radi pokretanja upravnog spora podnošenjem tužbe pred Upravnim odjeljenjem Suda BiH radi pobijanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za prikupljanje ponuda za kupovinu postojećeg građevinskog objekta na području Grada Banjaluke za potrebe smještaja zaposlenih i prateće opreme Uprave za indirektno oporezivanje za Glavnu kancelariju i sjedište Regionalnog centra Banja Luka.

Kako je navedeno, tužbom za pokretanje upravnog spora Pravobranilaštvo BiH pobijat će predmetnu Odluku kako bi se utvrdilo da je ona u suprotnosti sa navedenim odredbama Zakona, te će tražiti da se ona poništi u skladu s članom 12. stav 1) Zakona o upravnim sporovima.

Jednim od usvojenih zaključaka Predstavnički dom PSBiH nalaže Pravobranilaštvu BiH da u skladu s članom 18. Zakona o upravnim sporovima podnese zahtjev Upravi za indirektno oporezivanje BiH da odgodi izvršenje pobijane Odluke do konačne sudske odluke, jer bi izvršenje pobijane Odluke nanijelo štetu Bosni i Hercegovini koja se ne bi mogla popraviti.

Ukoliko Uprava za indirektno oporezivanje BiH ne odgodi izvršenje pobijane Odluke, nalaže se Pravobranilaštvu BiH da u skladu s navedenim članom 18. Zakona o upravnim sporovima u pisanoj formi traži od Suda odgađanje izvršenja pobijane Odluke protiv koje je podnesena tužba.

Rasprava o stanju u SIPA-i

Poslanici su danas razmatrali i tačku pod nazivom „Uspostavljanje zakonitog rukovođenja u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), koje je urušeno i uzurpirano samovoljnim otkazom, napuštanjem obavljanja dužnosti i pokušajem protivzakonitog vraćanja Darka Ćuluma na funkciju direktora“.

Poslanik Jasmin Emrić je tokom diskusije o ovoj tački predložio i dva zaključka koji prilikom glasanja nisu dobili potrebnu entitetsku većinu pa su upućeni Koegiju Doma na usaglašavanje.

Jednim od predloženih zaključaka predviđeno je da „Predstavnički dom PSBiH traži od odgovornih službenih lica i nadležnih službi u SIPA-i da, u skladu sa članom 119. tačka 1. Zakona o policijskim službenicima, kojim je jasno utvrđeno da policijskom službeniku prestaje radni odnos i automatski gubi status policijskog službenika u slučaju kada svojevoljno podnese ostavku, hitno donesu rješenje o prestanku radnog odnosa Darku Ćulumu, s danom 18. 3. 2025. godine, jer je tog dana svojevoljno dao otkaz“.

Drugim Emrićevim zaključkom predviđeno je da „Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da hitno, u skladu sa članom 55a. st. 2. i 4. Zakona o upravi, imenuje vršioca dužnosti direktora SIPA-e“.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, zbog nedostatka entitetske većine prilikom glasanja, upućen je i prijedlog zaključka poslanika Nihada Omerovića.

Omerović je predložio da „Predstavnički dom PSBiH poziva Tužilaštvo BiH da provede zakonom propisane radnje iz svoje nadležnosti, a vezano za postupanje bivšeg direktora SIPA-e, kao i odgovornih lica unutar Vijeća ministara BiH za radnje koje se odnose na neimenovanje direktora SIPA-e nakon što je Darko Ćulum samovoljno napustio poziciju direktora SIPA-e“.

Predstavnički dom PSBiH dao je saglasnost za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 F2 – Energetska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.