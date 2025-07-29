Stanivuković najavljuje prijavu protiv predsjednika Sindikata, Marić: Nisi dorastao da vodiš mjesnu zajednicu, ne ide ti

Bukti rat na relaciji Draško Stanivuković-Božo Marić. Dok predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske tvrdi da je u Gradskoj upravi zaposleno oko 1.500 radnika, Stanivuković mu poručuje da to nije istina i najavljuje krivične prijave protiv Marića.

- Imali smo ovog čuvenog Božu Marića, koji priča da li zato što je uhvaćen sa travom, pa je malo više uzeo, pa naduvao, ali priča da je u Gradskoj upravi zaposleno 1.500 radnika, mi ćemo podnijeti krivične prijave. U ovom trenutku zaposleno je 798 radnika u Gradskoj upravi. Tako da je izmišljena i lažna priča da je zaposleno 1.500 radnika. Zbog iznesenih laži podnijet ćemo krivične prijave - kaže Stanivuković.

Ubrzo mu je uslijedio odgovor. Božo Marić oglasio se na društvenim mrežama.

- Čujem da Balonačelnik prijeti krivičnim prijavama? E, moj dječače, nisi ti dorastao da vodiš mjesnu zajednicu, a ne Banju Luku. Ne znam ko te savjetuje, ali željno čekam tu tvoju prijavu, jer te neko navlači na tanak led i ne misli ti dobro. Svjestan sam da si uzdrman, ne ide ti ni na jednom polju i tvoje psihičko stanje dolazi do izražaja - poručuje Marić Stanivukoviću.

I dok se gradonačelnik Banje Luke prepucava sa Marićem i ostalim neistomišljenicima, građani Banje Luke su bez vode, neki i bez puta, subvencije u privatnim vrtićima nisu povećanje, iako je gradska Skupština usvojila odluku da se izjednače sa onima u javnim vrtićima, gdje takođe, ne manjka problema. Tamo se vaspitači bore za veće plate. Kako stvari stoje, neće ih uskoro dobiti.