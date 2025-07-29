Trojka o opoziciji: Višedecenijske budžetlije koje se još ne mire da nisu gospodari života i smrti

Vlada Federacije BiH, otkako je 28. aprila 2023. godine potvrđena u Parlamentu Federacije BiH, na meti je konstantnih napada opozicionih stranaka i njihovih funkcionera. Nisu to, nažalost, konstruktivne kritike, što bi bilo preporučljivo jer to i jeste uloga opozicije, nego je u pitanju brutalna i planski osmišljena agenda trovanja javnosti lažima i podvalama o tobože nametnutoj Vladi Federacije BiH, saopćeno je iz stranaka Trojke.

Iz stranaka Trojke napominju da je "sramotno i jadno gledati i slušati funkcionere SDA ili njihovih satelita DF-a i Stranke za BiH kako već više od dvije godine svjesno i otvoreno lažu i potvaraju u svojim pokušajima nametanja teze o „nametnutoj vladi“.

Demokratska volja

- Stalno ponavljanje laži, a posljednja je bila laž potpredsjednice SDA Aide Obuće, pa i optužbe da je Vlada Federacije BiH „nametnuta“ predstavljaju svjesno iskrivljavanje činjenica i pokušaj da se prikrije istina – a to je da je ova Vlada rezultat demokratske volje građana i zakonito formirane parlamentarne većine, nasuprot godinama blokada i političkih ucjena koje su držale Federaciju kao taoca - stoji u saopćenju.

Stranke "Trojke" podsjećaju javnost" na istinu i fakte, a prvenstveno na to da je SDA na izborima 2022. godine izgubila člana Predsjedništva BiH, kao i koalicioni kapacitet da formira Vladu FBiH ili Vijeće minstara BiH".

- U situaciji kada je bila poražena, pokušavajući da ostavi svoje funkcionera na budžetima i pozicijama, jedina im je preostala opcija bila blokade institucija. To su i radili na način da je potpredsjednik FBiH iz SDA Refik Lendo blokirao volju građana Federacije, odnosno Federalnog parlamentarna i parlamentarne većine. Uzgred rečeno, i Lendu su postavili na njima svojstven način, političkom korupcijom - „završavajući“ preletače i ruke Šilje, Nijaza, Muje i drugih - podvukli su.

Podsjećaju da je to isto radio i HDZ prilikom formiranja Vlade FBiH 2010. godine, kada je na sve načine pokušavao zaustaviti imenovanje prve vlade Nermina Nikšića, u kojoj je bila i SDA, vlade platforme.

Bez legitimiteta

- Naravno, 2010. godine reagirao je OHR i spriječio tadašnje blokade HDZ-a omogućivši da se formira Vlada bez HDZ-a, a potpuno isto je uradio i 2022. kada je spriječena blokada SDA i omogućeno formiranje aktuelne Vlade. SDA je 2010. godine šutjela kada je u vlasti bila intervencijom visokog predstavnika, ali iluzorno bi bilo očekivati od predvodnika te politike da budu principijelni ili pošteni. Kako tek objasniti to da su od 2018. do 2022. godine bili nelegalno na vlasti, jer su sa HDZ-om blokirali imenovanje nove Vlade FBiH. Imali su premijera i sve poluge moći bez legitimiteta i legaliteta i podrške Parlamenta FBiH - saopćeno je.

Vlada Federacije BiH na čelu s Trojkom nije nametnuta. To su podvale i laži višedecenijskih budžetlija koji se još ne mire da nisu gospodari života i smrti, pa im ništa nije sveto. Laži, podvale i zamjena identiteta samo su dio njihovog arsenala, zaključili su iz stranaka "Trojke".