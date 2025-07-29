Dodik reagovao na najavu EU: "Tražit ću da se naplaćuje 20 eura za ulazak u BiH"

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, reagovao je na najavu Evropske unije o uvođenju sistema ETIAS, po kojem bi građani zemalja van EU, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, plaćali 20 eura za ulazak u Uniju.

- Gdje im je sloboda kretanja po Evropi? Sve manje ima slobode kretanja. Kakva vam je to sloboda kretanja da nam uvedete da svaki put kad ulazimo u EU da nam naplatite 20 eura - izjavio je Dodik za portal Banjaluka.net.

Dodao je kako će tražiti da BiH odgovori istom mjerom: "Ja predlažem da to bude recipročno, pa da svima iz EU u BiH naplaćujemo 20 eura. To je moja odluka i ja ću to tražiti, evo sad tražim od organa BiH da donesu recipročnu mjeru."

U nastavku intervjua, Dodik je rekao i kako "Republiku Srpsku već desetljećima žele uništiti", ali da se, prema njegovim riječima, situacija stabilizovala dolaskom administracije Donalda Trampa na čelo Sjedinjenih Američkih Država.

Također je komentarisao moguće premještanje Ureda visokog predstavnika (OHR) u Ženevu, poručivši da OHR treba u potpunosti biti ukinut.