Webometrics objavio zabrinjavajuće rezultate: Ni jedan univerzitet iz BiH nije među 1.500 najboljih u svijetu

U najnovijem julskom izdanju Webometricsove rang-liste visokoškolskih ustanova za 2025. godinu, Univerzitet u Sarajevu (UNSA) našao se na 1.677. mjestu među više od 30.000 univerziteta širom svijeta. Iako je i dalje najbolje rangirana visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini, UNSA je zabilježio pad u odnosu na januarsko izdanje iste liste, kada je bio na 1.476. mjestu.

Webometrics, poznat i kao Ranking Web of Universities, predstavlja najveću svjetsku akademsku rang-listu visokoškolskih institucija. Rangiranje se objavljuje svaka šest mjeseci, a cilj je pružiti nezavisne, objektivne, ažurirane i višedimenzionalne informacije o učinku univerziteta širom svijeta.

Rang-lista se zasniva na indikatorima kao što su vidljivost, prisutnost, transparentnost i izvrsnost u naučnoj produkciji.

Poredak univerziteta u BiH

Nakon Univerziteta u Sarajevu, drugi najbolje rangirani univerzitet u BiH je Univerzitet u Banjoj Luci, koji zauzima 3.221. mjesto. Na trećem mjestu među bh. univerzitetima nalazi se Univerzitet u Tuzli (4.118. mjesto), a zatim slijede:

* International University of Sarajevo (4.430. mjesto)

* Sveučilište u Mostaru (4.966. mjesto)

* International Burch University Sarajevo (5.369. mjesto)

* Univerzitet u Zenici (5.968. mjesto)

* Univerzitet u Istočnom Sarajevu (6.215. mjesto)

* Sarajevo School of Science and Technology (6.276. mjesto)

* Univerzitet u Bihaću (6.657. mjesto)

* Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar (8.769. mjesto)

* Univerzitet „Vitez“ Travnik (9.858. mjesto)

* Internacionalni univerzitet Travnik (13.220. mjesto)

* Univerzitet u Travniku (14.194. mjesto)

Ovi rezultati ukazuju na ozbiljne izazove u akademskoj konkurentnosti bosanskohercegovačkih univerziteta na globalnoj sceni. Pad na listi sugeriše potrebu za hitnim reformama u oblastima naučne produkcije, digitalne prisutnosti, međunarodne saradnje i transparentnosti rada.

Regionalni kontekst

Kada se posmatraju univerziteti iz regiona, jasno je da institucije iz zemalja bivše Jugoslavije ostvaruju znatno bolje rezultate. Najbolje rangirani univerzitet u regiji je Univerzitet u Ljubljani, koji zauzima visoko 318. mjesto na svijetu.

Slijede:

* Univerzitet u Beogradu – 385. mjesto

* Sveučilište u Zagrebu – 460. mjesto

* Univerzitet u Novom Sadu – 868. mjesto

* Univerzitet u Mariboru – 1.088. mjesto

* Sveučilište u Splitu – 1.333. mjesto

* Sveučilište u Rijeci – 1.533. mjesto

* Univerzitet u Nišu – 1.641. mjesto

* Sveučilište u Osijeku – 1.708. mjesto

* Univerzitet Svetog Ćirila i Metodija u Skoplju – 1.752. mjesto

* Univerzitet u Kragujevcu – također 1.708. mjesto

* Univerzitet Crne Gore – 1.916. mjesto

Ovi podaci jasno pokazuju da se univerziteti u regiji, uz određene izuzetke, nalaze ispred većine bosanskohercegovačkih univerziteta. Takva situacija otvara brojna pitanja o sistemskim problemima u visokom obrazovanju u BiH, uključujući nedostatak ulaganja, slab kvalitet naučnoistraživačkog rada i nedovoljnu integraciju u međunarodne akademske tokove.

Pad Univerziteta u Sarajevu i stagnacija ostalih bh. univerziteta na globalnoj akademskoj sceni predstavljaju alarm za nosioce obrazovnih politika i akademsku zajednicu. Potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se unaprijedili istraživački kapaciteti, poboljšala međunarodna saradnja i osigurala veća transparentnost u radu univerziteta.

Pored toga, digitalna prisutnost i dostupnost naučnih rezultata na internetu igraju ključnu ulogu u rangiranju, što zahtijeva modernizaciju infrastrukture i aktivnije prisustvo na globalnim akademskim platformama.