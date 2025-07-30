U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Smrt moje Ajle je poraz zdravstva!

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Smrt moje Ajle je poraz zdravstva!

Za "Dnevni avaz" govorio je Muris Delibašić o gubitku supruge, kojoj tri mjeseca pred smrt nisu htjeli produžiti bolovanje te su rekli da je sposobna za rad.

Muris poručuje da nadležni trebaju preispitati rad svih komisija.

Čitajte i kako je Tramp razočaran Putinom skratio mu rok za postizanje primirja u Ukrajini. Stigao je i odgovor iz Moskve.

Donosimo i kako je Bosanac iskeširao 436.833 KM za Porschea.

Za "Dnevni avaz" govorio je Alban Ukaj o kontroverznoj predstavi, koja je izazvala kritike kod dijela javnosti.

U trenutku kada je povećan topli obrok u institucijama BiH: Čitajte kako izgleda ručak za 3KM u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Pišemo i o selu Velika Deljgošta, gdje živi samo jedna porodica.

Otkrivamo detalje nesreće u kojoj je poginuo policajac.

Podaci otkrivaju demografski slom: Više od 2 miliona stanovnika napustilo BiH.

Na stranicama sarajevske rubrike čitajte kako je Emir Bićo osigurao sebi primanja od 6.000 KM.

Za "Dnevni avaz" govorila je Elvira Rahić o povratku na muzičku scenu.

Na sportskim stranama čitajte o Grasssrots projektu Fudbalskog saveza BiH.

