Vozite oprezno: U većem dijelu BiH saobraća se po mokrom kolovozu

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu.

U višim planinskim predjelima i preko prevoja mogući su odroni zemlje i kamenja na kolovoz, a na otvorenim dionicama vozači mogu očekivati bočne udare vjetra.

- Zbog navedenih vremenskih prilika, preporučujemo izbjegavanje naglih kočenja i povećanje odstojanja između vozila. Pješake i bicikliste također pozivamo na dodatni oprez, posebno u urbanim zonama gdje je kolovoz mokar. Sve učesnike u saobraćaju molimo za strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa - navode iz BIHAMK-a jutros.

Sanacioni radovi

Na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi moguće je formiranje dužih kolona vozila u oba smjera.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ, Olovo-Semizovac i Jablanica-Prozor.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima, povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali putnička vozila, za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelazak granice. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

- Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba - navode.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).