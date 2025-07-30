NAKON ZEMLJOTRESA

Ambasador BiH u Japanu Mato Zeko za “Avaz”: Pogođena je prefektura Ibaraki, ali je visina vala oko 40 centimetara

Nakon iskustava iz katastrofe 2011. godine Japanci su više oprezni nego svi ostali, uvijek se pripremaju za sve vrste izvanrednih okolnosti, kaže Zeko

Ambasador Mato Zeko.

Piše: Alen Bajramovic

30.7.2025

Nakon snažnog zemljotresa magnitude 8.8 stepeni, koji je pogodio poluotok Kamčatka na istoku Rusije, opasnost od cunamija je oglašena i u Japanu. 

Prema riječima ambasadora BiH u Tokiju Mate Zeke, upozorenje na opasnost dobila je i bh. ambasada, ali i svi stanovnici putem mobitela. Prvobitno je procijenjeno da bi visina vala mogla iznositi tri metra, ali su posljedice značajno manje.

- Pogođena je prefektura Ibaraki, ali je potres je izazvao visinu vala negdje do 40 centimetara, što je neznatno u odnosu na ono što se očekivalo. Međutim, nakon iskustava iz katastrofe 2011. godine Japanci su više oprezni nego svi ostali. Japan se uvijek priprema za sve vrste izvanrednih okolnosti. Svi, pa i mi diplomate, dva puta godišnje prolazimo te obuke tokom kojih nam se pokazuje kud su linije kretanja i šta trebamo poduzeti u određenom vremenu. Uglavnom, nema veće štete – kazao nam je Zeko.

Naglašava da BiH može mnogo naučiti od Japana, kako u slučaju zemljotresa, tako i u slučajevima poplave, požara i drugih vanrednih događaja.

