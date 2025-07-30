Centar za sigurnosne studije: Vijeće ministara ne informiše građane o stanju sigurnosti u BiH

U zemlji gdje se kriminal sve češće pojavljuje na naslovnicama, a osjećaj nesigurnosti raste, građani Bosne i Hercegovine ostaju bez najosnovnijih informacija o stanju sigurnosti u državi.

- Nakon poduže pauze, na sjednici Vijeća ministara BiH, pojavila se tačka dnevnog reda vezana za usvajanje Informacije o stanju sigurnosti u BiH za 2024. godinu, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti BiH. Predmetna tačka se trebala razmatrati na 86. sjednici VM BiH, održanoj 22. jula. Kako se može vidjeti iz saopćenja sa sjednice, ona nije uvrštena u dnevni red, a samim tim i javnost je ostala uskraćena za podatke koji bi trebali pružiti institucionalni osvrt na stanje kojem svakodnevno svjedočimo čitajući stupce crne hronike u medijima - navode u saopćenju iz Centra za sigurnosne studije.

Uskraćene informacije

Iz tog centra ističu da u vrijeme kada su građani izloženi brojnim informacijama o kriminalu svih pojavnih oblika, od vlasti se s pravom očekuje da predoče javnosti rezultate svog institucionalnog odgovora na zaštiti građana i društva.

- Podsjetimo da su izdvajanja za javnu sigurnost, odnosno policijske strukture u BiH, uveliko premašila 1,1 milijardu KM pa je, stoga, javnost zainteresirana za rezultate rada tih institucija. Kao što vidimo, takve informacije su uskraćene javnosti od političkih koalicionih partnera u državnoj vlasti. Posljednja informacija o stanju sigurnosti dostupna je na stranici MS BiH za 2022. godinu, koju je VM BiH usvojilo 14. juna 2024. godine, dakle s godinom zakašnjenja. Izvještaja za 2023. godinu nema dostupnog na stranici MS BiH pa pretpostavljamo da nije naišao na interes ili saglasnost VM BiH, u formi za koju pretpostavljamo da je predložena od nadležnog ministarstva - ističu iz Centra za sigurnosne studije.

S druge strane, kako kažu, evropski standardi, kojima deklarativno težimo, nalažu redovno informisanje javnosti o rezultatima operativnih aktivnosti sigurnosnih službi.

- Tako se, na internet stranici EMPACT-a (Evropska multidisciplinarna platforma protiv kriminalnih prijetnji), mogu pronaći podaci da je, u okviru operativnih akcionih planova za 2024. godinu, pokrenuto više od 6.600 istraga, oduzeto više od dvije milijarde KM nezakonito stečene imovine, zaplijenjeno oko 85 tona droge, uhapšeno više od 13,5 hiljada kriminalaca te oduzeto skoro dvije hiljade komada ilegalnog oružja. Tako građani, u modernim društvima, konzumiraju demokratske vrijednosti i principe, odnosno pravo na informisanost i procjenu rezultata rada onih koji troše njihova budžetska sredstva - navodi se u saopćenju.

Uporna šutnja

Iz Centra za sigurnosne studije naglašavaju da je još poraznije od navedenog odnosa izvršne vlasti prema javnosti, uporna šutnja i nedostatak empatije za katastrofalno stanje u društvu kako građana tako i stručne javnosti, parlamentaraca, nevladinog sektora i medija, a koji su aktivni akteri nadzora i kontrole nad sektorom sigurnosti.

- Upravo nedostatak glasa i aktivizma u borbi za garantovana demokratska prava omogućava vlastima komotno i ugodno ponašanje nametanjem tema i skretanjem fokusa javnosti na pitanja koja su u njihovom ličnom ili partijskom interesu - navode iz Centra za sigurnosne studije.