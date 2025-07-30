HDZ 1990: Izborni zakon je strateški interes države

U zgradi Parlamenta Bosne i Hercegovine jučer je održan radni sastanak HDZ-a 1990 kojim je predsjedavao lider stranke Ilija Cvitanović.

Na sastanku su analizirani dosadašnji rezultati rada kadrova HDZ-a 1990 na svim nivoima vlasti, od državne i entitetske, preko kantonalnih, do općinskih i gradskih struktura.

Definirane smjernice

Predstavljeni su izvještaji o dosadašnjem djelovanju, te su definirane smjernice i ciljevi za predstoji period, s posebnim naglaskom na političku stabilnost, odgovornost i odlučnost u donošenju strateških odluka.

U usvojenim zaključcima jasno je istaknuto da je Izborni zakon strateški interes BiH, a iz HDZ-a 1990 su poručili da zahtijevaju hitnu primjenu rješenja koja će omogućiti punu političku ravnopravnost hrvatskog naroda, s posebnim fokusom na legitimno predstavljanje.

Pojave radikalizma

Stranka je žestoko osudila sve učestalije pojave radikalizma usmjerenog protiv Hrvata, naročito u centralnoj Bosni, te je predsjedniku Cvitanoviću data puna podrška za nastavak i intenziviranje pregovora s potencijalnim koalicijskim partnerima uoči narednih izbora.

Vjerodostojan izborni proces

Od Centralne izborne komisije BiH zatražena je hitna i transparentna nabavka opreme koja bi osigurala pošten i vjerodostojan izborni proces, bez sumnje u rezultate.

- HDZ 1990 će nastaviti s politikom dijaloga, uz dosljedno čuvanje nacionalnih interesa hrvatskog naroda i poštivanje prava svih drugih naroda i građana Bosne i Hercegovine. Naš fokus ostaje na očuvanju institucija, vladavini prava i evropskom putu BiH, poručeno je sa sastanka.

Razgovaralo se i o pripremama za predstojeću izbornu kampanju, gdje su istaknuti jasni politički ciljevi usmjereni ka razvoju i prosperitetu zemlje, te potreba za zajedničkim djelovanjem u vremenu izazova.