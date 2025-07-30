Đorđe Latinović iz Moskve za "Avaz": Nekoliko građana BiH živi na dalekom istoku Rusije, nemamo informacija da su pogođeni

Ambasada BiH u Moskvi u stalnom je kontaktu s ruskim nadležnim organima, a otpravnik poslova Đorđe Latinović za „Avaz“ je prenio zvanične informacije Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije, kao i informacije ruskih medija o zemljotresu na Kamčatki i Kurilskim otocima. Jutros je ovo područje pogodio snažan zemljotres magnitude 8,7 stepeni.

- Zanimljiva je informacija da je snažan zemljotres koji je pogodio Kamčatku u početku bio 7,5 stepeni, ali je kasnije magnituda dostigla 8,7, imao je intenzitet rasta i to je najjači zemljotres od 1952. godine na tom području. Rukovodilac Laboratorija za cunamije Okeanološkog instituta Ruske akademije nauka izjavio je da je visina cunamija na Kamčatki i Kurilskim ostrvima 5 do 6 metara, a prema ranijim informacijama kretala se i od 10 do 15 metara. Guverner Sahalinske oblasti Valerij Limarenko obavijestio je javnost da je u toku evakuacija stanovništva, ali da je situacija pod kontrolom. Iz Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka su saopćili da se ovaj zemljotres može smatrati jedinstvenim, u smislu da je moguće očekivati razvoj naknadnih potresa koji će se osjećati još mjesec dana – kazao nam je Latinović.

Za sada nema preciznih informacija o broju povrijeđenih ili eventualno stradalih osoba, osim medijskih izvještaja da je jedan broj stanovnika nakon zemljotresa zatražio ljekarsku pomoć.

- Za sada nemamo informacija da je bilo koji građanin BIH koji eventualno živi tamo pogođen ovim dešavanjima. Ja sam ovdje šest mjeseci, ali u kontaktima s ljudima koji dolaze u Ambasadu, imamo informacije da imamo nekoliko građana koji ipak žive i na dalekom istoku Ruske Federacije. U dnevnoj smo kontinuiranoj vezi sa zvaničnim institucijama i sve informacije promptno ćemo javiti našim institucijama u BIH i našoj javnosti – kazao je Latinović za „Avaz“.