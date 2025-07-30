U toku sjednica Vlade FBiH: Usvojen Zakon o rudarstvu, podrazumijeva zaštitu radnika i okoliša

U toku je sjednica Vlade FBiH u Sarajevu, a na njoj je usvojen Zakon o rudarstvu. Kako je navedeno iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije on predstavlja moderan, precizan i sveobuhvatan pravni okvir, koji uvod red u rudarski sektor.

Omogućava veću pravnu sigurnost za privredu, bolje uslove rada za rudare i snažniju zaštitu okoliša.

Ovaj Zakon odražava opredjeljenje Vlade da rudarstvo u Federaciji BiH bude sigurno, efikasno i održivo, kazao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, dodavši da je isti upućen u parlamentarnu proceduru.

Ovim zakonom se, između ostalog, uređuje pravni status rudnog blaga, način i uslovi upravljanja mineralnim sirovinama, izvođenje rudarskih radova, kao i pitanja zaštite na radu, tehničke dokumentacije i nadzora nad radom rudarskih subjekata. Rudno bogatstvo je definisano kao dobro od općeg interesa i stavlja se pod posebnu zaštitu.

- Novi zakon donosi jasnija pravila za eksploataciju mineralnih sirovina, bolje nadzorne mehanizme i usklađenost s propisima iz oblasti zaštite okoliša, rada i koncesija. Upravljanje rudnim bogatstvom ostaje u nadležnosti Federacije i kantona - istakao je ministar Lakić, te dodao: "Usvajanjem ovog zakona, Federacija BiH će dobiti savremen i kvalitetan pravni okvir koji odgovara potrebama rudarskog sektora i pruža pravnu, radnu i ekološku sigurnost u jednoj od najvažnijih privrednih grana".

Prijedlog Zakona rezultat je sveobuhvatnog i transparentnog procesa izrade, u kojem su učestvovale sve relevantne institucije – rudnici, sindikati, stručne i akademske organizacije, privredna udruženja, kantonalne vlade, kao i nadležna ministarstva i parlamentarni klubovi, saopćeno je iz Kabineta ministra Lakića.