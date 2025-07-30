Bihać u septembru domaćin prve OCR utrke uz podršku MUP-a USK

U prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas je održan sastanak s predstavnicima organizacije KES Spectrum Bihać, povodom organizacije prve OCR (Obstacle Course Racing) utrke pod nazivom SpectRun, koja će biti održana 13. septembra na području grada Bihaća.

Utrka će se odvijati na trasi dugoj 15 kilometara, koja obuhvata područja Žegar – Zavalje – Debeljača – Sokolac – Žegar, i uključivat će 30 prepreka. Riječ je o prvoj utrci ovog tipa u USK-u koja spaja sport, izazov i timsku saradnju, a očekuje se učešće velikog broja takmičara iz cijele regije.

Zdravi životni stilovi

Direktor Uprave policije Amel Kozlica ovom prilikom je izrazio punu podršku organizaciji utrke, naglasivši da je riječ o događaju koji promoviše zdrave životne stilove, fizičku spremnost i jača saradnju između institucija i civilnog sektora.

- Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona prepoznaje vrijednost ovakvih inicijativa koje kroz sport i zajedništvo doprinose jačanju povjerenja između građana i institucija, posebno jer će u istoj utrci učešće uzeti i pripadnici policijskih stanica s područja kantona - istakli su iz Uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona.

Partnerski odnosi

Predstavnici KES Spectrum Bihać predstavili su sve ključne aspekte vezane za organizaciju i logistiku utrke te izrazili zahvalnost MUP-u USK-a na spremnosti na saradnju i partnerski odnos.

Podršku utrci dao je i ministar unutrašnjih poslova USK Adnan Habibija, naglasivši da ovakvi događaji predstavljaju pozitivan primjer sinergije između institucija i civilnog društva, te doprinose promociji Unsko-sanskog kantona kao atraktivne destinacije za sportski turizam.