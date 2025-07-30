Video / Muris Delibašić o gubitku supruge: Smrt moje Ajle je poraz zdravstva!

Muris Delibašić poručio je za „Dnevni avaz“ da je smrt njegove supruge Ajle poraz zdravstvenog sistema.
ISPOVIJEST
Moju Ajlu proglasili sposobnom za rad, ona 3 mjeseca poslije umrla, govori Muris Delibašić. Nadležni trebaju preispitati rad svih komisija
Ajla Delibašić u aprilu proglašena sposobnom za rad, u julu preminula: O svemu je upozoravala na Facebooku. Avaz
Ovu mladu porodicu iz Kaknja je prije nekoliko mjeseci šokirala informacija da Ajla boluje od karcinoma, a svega tri mjeseca prije njene smrti komisija u Zenici odbila je da produži njeno bolovanje te utvrdila da je Ajla uprkos teškoj dijagnozi sposobna za rad.
U potresnoj ispovijesti za „Avaz“ Muris kaže da je njegovoj supruzi dijagnoza uspostavljena u februaru, da je riječ bila o karcinom trećeg stepena i da od tada kreće borba.
- Krenulo se sa hospitalizacijom, zatim operacijom nakon koje je uslijedio dugotrajan oporavak. Već u samom početku uspostavljanja dijagnoze rečeno nam je da će biti teška i duga borba i da će nakon operacije krenuti sa kemoterapijama. I sve je išlo po planu, nakon operacije supruga je krenula s redovnim ciklusima kemoterapije, u planu je bio kontrolni pregled nakon šeste kemoterapije. Tada su doktori rekli da su zadovoljni – kazao je Muris za „Avaz“.
Dijagnoza je bila zaista veliki šok i za njega i za suprugu, prije toga nije osjećala nikakve tegobe, nikakve bolove. Liječila se ukupno šest mjeseci, naglasio je.
Ističe da je otvoreno bolovanje, da je Komisija trebala odlučiti o produženju bolovanja s obzirom na to da su prošla 42 dana, a da je prijedlog za produženje dala doktorica.
- Komisija je odbila prijedlog za produženje bolovanja kao neosnovan, jer se radilo o kašnjenju prema njihovim navodima. Dakle, kažu da je riječ o proceduralnoj greški, da se kasno došlo na Komisiju. Radi se o tročlanoj komisiji koja radi u Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK – ističe on.
Navodi da imena članova Komisije ne zna napamet, ali da se to lako može provjeriti.
Nalaz, ocjena i mišljenje prvostepene ljekarske komisije. Avaz
- Stavili su joj na rješenje da je sposobna za rad. Nasmijao sam se i rekao im: „Zar ćete stvarno označiti nekoga sa dijagnozom karcinoma želuca, ko se nalazi na kemoterapijama, da je sposoban za rad“. To joj je teško palo, bila je ljuta i ogorčena. U takvim trenucima, kada očekujete potporu, dobijete takav šamar – kazao je on.
Mišljenja je da to, vjerovatno, ne bi utjecalo na sami tok liječenja, ali da bi smanjilo stres.
Faksimil nalaza. Avaz
- Taj stres joj je sigurno pogoršao stanje, jer je bila ljuta na kompletan sistem. Radili smo prigovor na prvostepenu Komisiju i drugostepena je odbila naš prigovor, to je bilo apsurdno. Sistem je u tom smislu zakazao, želim uputiti apel da se preispita rad tih Komisija. Proteklih dana sam čuo još drugih priča da su se iste stvari dešavale – poručio je Delibašić.
Posebno je pohvalio odnos doktora u Kantonalnoj bolnici Zenica, za koje kaže da su odradili veliki posao u teškim uvjetima.
