Video / Muris Delibašić o gubitku supruge: Smrt moje Ajle je poraz zdravstva!

Ovu mladu porodicu iz Kaknja je prije nekoliko mjeseci šokirala informacija da Ajla boluje od karcinoma, a svega tri mjeseca prije njene smrti komisija u Zenici odbila je da produži njeno bolovanje te utvrdila da je Ajla uprkos teškoj dijagnozi sposobna za rad.

Veliki šok

U potresnoj ispovijesti za „Avaz“ Muris kaže da je njegovoj supruzi dijagnoza uspostavljena u februaru, da je riječ bila o karcinom trećeg stepena i da od tada kreće borba.

- Krenulo se sa hospitalizacijom, zatim operacijom nakon koje je uslijedio dugotrajan oporavak. Već u samom početku uspostavljanja dijagnoze rečeno nam je da će biti teška i duga borba i da će nakon operacije krenuti sa kemoterapijama. I sve je išlo po planu, nakon operacije supruga je krenula s redovnim ciklusima kemoterapije, u planu je bio kontrolni pregled nakon šeste kemoterapije. Tada su doktori rekli da su zadovoljni – kazao je Muris za „Avaz“.

Dijagnoza je bila zaista veliki šok i za njega i za suprugu, prije toga nije osjećala nikakve tegobe, nikakve bolove. Liječila se ukupno šest mjeseci, naglasio je.

Ističe da je otvoreno bolovanje, da je Komisija trebala odlučiti o produženju bolovanja s obzirom na to da su prošla 42 dana, a da je prijedlog za produženje dala doktorica.

- Komisija je odbila prijedlog za produženje bolovanja kao neosnovan, jer se radilo o kašnjenju prema njihovim navodima. Dakle, kažu da je riječ o proceduralnoj greški, da se kasno došlo na Komisiju. Radi se o tročlanoj komisiji koja radi u Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK – ističe on.

Nasmijao se

Navodi da imena članova Komisije ne zna napamet, ali da se to lako može provjeriti.