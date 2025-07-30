Sociolog Esad Bajtal za "Avaz": S odlaskom ljudi, odlaze i problemi koje nismo u stanju da riješimo

Bh. sociolog i filozof Esad Bajtal podsjeća da je depopulacija države trend koji traje, o kojem su do sada govorili pojedinci, a da mu je ANU BiH i ranije trebala posvetiti pažnju. Sada, kad je progovorila o alarmantnoj situaciji, Bajtal očekuje da ostane aktivno uključena.

- Etno – politikama koje su na sceni ove tri decenije je puno lakše pustiti ili čak sofisticirano gurati narod da odlazi, nego učiniti nešto da ostane. Lakše je da ljudi odu iz zemlje, nego im osigurati radno mjesto, obrazovanje, liječenje, mogućnost da jedu, da se školuju, da žive … S njihovim odlaskom odlaze i problemi koje mi nismo u stanju da riješimo. A probleme koji su natjerali narod da ode iz zemlje proizvela je vlast – kazao nam je Bajtal.

Logično pitanje je shvataju li vlasti u BiH da s alarmantnim podacima idemo ka situaciji u kojoj one neće imati kime da vladaju, a ni budžeti neće imati dovoljno prihoda za ispunjavanje osnovnih funkcija.

- To je logično pitanje, ali njih logika ne zanima. Budžeta bilo ne bilo, njihovi džepovi su njihovi budžeti. Milijarde su zgrnute u vlastodržačke džepove u ovako maloj zemlji. Kad ne bude budžeta s tim parama se može na Filipine, u Australiju, Tursku, ne znam gdje će ko bježati. Zato će ono što zgrću i dok mi pričamo biti sastavni dio budžeta koji će im omogućiti da kliznu. Budućnost je pokopana onog trenutka kad su pomislili da sistemom korupcije i poslušnosti mogu riješiti sve – ističe Bajtal.