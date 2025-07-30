U selu na rubu karte živi samo jedna porodica: Mjesto na kraju puta, ali u srcu domovine

Postoje mjesta koja ne trebaju hiljade stanovnika da bi imala dušu. Dovoljna je jedna porodica, jedno sjećanje, jedna molitva i selo ponovo postaje dom. Na istočnim obroncima Bosne, uz samu granicu sa Srbijom, pedesetak kilometara od Srebrenice, leži selo koje možda više nema stanovnika, ali ima srce koje kuca za sve one koji ga se sjećaju.

Velika Daljegošta nije poznata mnogima, ali onima koji je znaju, ona je više od tačke na karti. Ona je simbol opstanka, vjere, ljubavi i nade. Selo koje nikada nije umrlo, iako je u jednom danu ostalo prazno.

Ništa nije nemoguće

Mještani Daljegošte 16. maja 1992. godine protjerani su iz svojih kuća, preko Drine, u nepoznato. U tom jednom danu selo je utihnulo, ali nije umrlo. Srećom, ljudi su preživjeli. Rane su bile duboke, ali nada je bila dublja. Sada je to mjesto koje svakog ljeta oživi, zaigra, zapjeva i pomoli se.

Ono što Daljegoštu zaista čini živom nije samo prisustvo, već povratak. Onaj prvi, hrabri korak koji je pokrenuo lavinu obnove, vjere i zajedništva. Iza svega nije stajala institucija, već jedan čovjek, Muamer Nekić, danas uspješan arhitekta i biznismen iz Njemačke.

– Kada sam 2008. godine pokušao doći do sela i kroz šumu krčio put do vlastitih uspomena, znao sam da to više nikada ne smije biti tako. Saznao sam preko Općine za program „marka na marku“. Ljudi su dali koliko su mogli i put je izgrađen - priča Muamer.

Godine 2012., rađa se ideja o izgradnji kuće i džamije. Odzivom svih džematlija, za 28 mjeseci podignuta je velika džamija, musafirhana, abdesthana sve što jedno selo čini duhovnim centrom.

Na dan otvorenja, 2. avgusta 2014. godine, desilo se još jedno čudo. Istog dana kada je otvorena džamija, Muamer i njegova supruga, nakon 14 godina bez djece, dobili su sina Edhema.

- Taj dan mi je Allah dao emanet da brinem o Daljegošti - kaže Muamer.

Živi podsjetnik

Od tada, svake godine, selo živi kroz godišnjicu džamije i teferič koji okupi ljude iz svih krajeva svijeta dijaspore, Amerike, Evrope, Australije. Ljude koji nose Daljegoštu u očima i srcu. I nije to samo selo. To je priča o svima nama. O ljubavi prema rodnom kraju. O odgovornosti. O vjeri u bolje sutra.

- Daljegošta je živi podsjetnik da BiH nije samo grad, već i svako selo. Da bez Daljegošte, nema ni Srebrenice. A bez Srebrenice nema ni Bosne - za kraj dodaje Muamer.

U Velikoj Daljegošti danas živi samo jedna porodica, Ševal i Muniba Hodžić sa kćerkama Amrom i Samrom. Oni su srce sela koje kuca tiho, ali postojano. Brinu o džamiji, musafirhani i svakom pedlju ovog mjesta, kao da čuvaju svetinju. Njihova prisutnost je tiha snaga Daljegošte, dokaz da selo diše i kada šuti.

Knjiga o zavičaju

Muamer Nekić trenutno priprema knjigu o Velikoj Daljegošti, njenoj historiji, ljudima i snazi povratka. Želja mu je da buduće generacije upoznaju kulturu, običaje i vrijednosti koje ovo mjesto nosi. Knjiga će biti i svjedočanstvo ljubavi prema zavičaju, ali i vodič kroz prošlost koja obavezuje.

- Ovo nije samo priča o jednom selu, već o duši jednog naroda - poručuje Muamer.