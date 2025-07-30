Nakon smrti žene iz Sarajeva: Bodiroga traži hitnu obustavu saobraćaja na putu Foča-Sarajevo

Ognjen Bodiroga, šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, oglasio se povodom teške nesreće koja se jutros dogodila na magistralnom putu Foča–Sarajevo. Usljed odrona stijena poginula je jedna žena, dok je druga osoba teško povrijeđena. - Upućujem apel i jednu moralnu dužnost da se hitno obustavi saobraćaj na ovom putnom pravcu, da se ispita šta je uzrok čestih odrona u posljednje vrijeme - poručio je Bodiroga.

Istakao je da se godinama ignorišu problemi u tom dijelu zemlje. - Godinama smo izloženi nepravdi koja se dešava. Na području Hercegovine se proizvodi električna energija, imamo šumska bogatstva, a dobijamo mrvice. Put Foča–Sarajevo je samo kulminacija svega što je moglo da se spriječi, da se pristupilo odgovorno, i sa lokalnog i sa republičkog nivoa - rekao je.

