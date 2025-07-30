FUNKCIONER SDS-A

Nakon smrti žene iz Sarajeva: Bodiroga traži hitnu obustavu saobraćaja na putu Foča-Sarajevo

Upućujem apel i jednu moralnu dužnost da se hitno obustavi saobraćaj na ovom putnom pravcu, da se ispita šta je uzrok čestih odrona, poručio je

Ognjen Bodiroga. Facebook

M. Až.

30.7.2025

Ognjen Bodiroga, šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, oglasio se povodom teške nesreće koja se jutros dogodila na magistralnom putu Foča–Sarajevo. Usljed odrona stijena poginula je jedna žena, dok je druga osoba teško povrijeđena.

- Upućujem apel i jednu moralnu dužnost da se hitno obustavi saobraćaj na ovom putnom pravcu, da se ispita šta je uzrok čestih odrona u posljednje vrijeme -  poručio je Bodiroga.

Istakao je da se godinama ignorišu problemi u tom dijelu zemlje.

- Godinama smo izloženi nepravdi koja se dešava. Na području Hercegovine se proizvodi električna energija, imamo šumska bogatstva, a dobijamo mrvice. Put Foča–Sarajevo je samo kulminacija svega što je moglo da se spriječi, da se pristupilo odgovorno, i sa lokalnog i sa republičkog nivoa - rekao je.

Dodao je da je stanje na magistralnim putevima takvo da direktno ugrožava živote ljudi, te upozorio da će, ukoliko se ništa ne promijeni, biti primijenjene i odlučnije mjere.

- Blokada svih magistralnih puteva na teritoriji opštine Foča je jedan od načina borbe za bezbjednost naših sugrađana - poručio je Bodiroga.

